Yakalanan araba hırsızları suç makinesi çıktı - Son Dakika

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Orhangazi Mahallesi Küme Sokak'ta bulunan bir otomobilin çalınması ve Orhangazi ile Sazova mahallelerinde bulunan 5 ayrı ikametteki hırsızlık olaylarıyla alakalı çalışma başlattı. Ekipler, yaptığı çalışma ile çalınan otomobilin Eskişehir- Kütahya karayolundaki Sazova Bilim ve Kültür Parkı otoparkına girdiğini öğrendi. Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alarak şüpheli şahıslar Şükrü A. ve Muhterem T.'yi Sazova Parkı içinde yaşanan kovalamaca sonucu yakaladı.

DOSYALARI KABARIK

Şükrü A.'nın emniyetteki sorgusunda 30, Muhterem T.'nin ise 24 suç kaydının olduğu öğrenildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, Eskişehir'de meydana gelen hırsızlık olaylarında çalınan klarnet, televizyon, çim biçme makinesi gibi aletler ele geçirdi. Şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ediyor.