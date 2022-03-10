Son dakika haber! Yakasındaki kamerayla ehliyet sınavına girerken yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haber! Yakasındaki kamerayla ehliyet sınavına girerken yakalandı

10.03.2022 10:49
Son dakika haber! Yakasındaki kamerayla ehliyet sınavına girerken yakalandı

Son dakika 3. sayfa haberi: Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yapılan sürücü belgesi sınavına yakasına kurduğu kopya çekme düzeneği ile girmek isteyen bir kişi yakalandı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yapılan sürücü belgesi sınavına yakasına kurduğu kopya çekme düzeneği ile girmek isteyen bir kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binasında sürücü belgesi sınavına girmek isteyen M.E.A. sınavın yapılacağı salonun girişinde İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli personellerce yapılan üst aramasında, kıyafetinin yaka arkasından yakasına takılı düğme şeklinde kamera ve ses düzeneği kurduğu belirlendi.

Şahsın alınan ifadesinde, düzeneği kopya çekmek amaçlı kurdurduğunu belirtti.

Gözaltına alınan M.E.A. hakkında adli işlem yapıldı. - HATAY

Son dakika haber! Yakasındaki kamerayla ehliyet sınavına girerken yakalandı

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Milli Eğitim Müdürlüğü, Hisarcık, Dörtyol, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Yakasındaki kamerayla ehliyet sınavına girerken yakalandı - Son Dakika


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