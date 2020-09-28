Son dakika haber | Yakınlarının haber alamadığı Ali Çevikel evinde ölü bulundu
Son dakika haberi... ZONGULDAK'ta yalnız yaşayan Ali Çevikel (56), evinde ölü bulundu.
ZONGULDAK'ta yalnız yaşayan Ali Çevikel (56), evinde ölü bulundu.
Terakki Mahallesi Halil Ekşioğlu Sokak'ta bulunan evinde yalnız yaşayan Ali Çevikel'den haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, Çevikel'in yaşadığı eve gitti. Kapısı açılarak eve giren ekipler, Çevikel'in cansız bedeniyle karşılaştı. Çevikel'in cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemenin ardından otopsi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kalp krizi sonucu öldüğü değerlendirilen Çevikel'in kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi raporunda ortaya çıkacağı bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 14:21 - Kaynak: DHA
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