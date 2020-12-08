10 kişilik grubun benzinliği silah ve sopalar ile bastığı anlar kamerada - Son Dakika

10 kişilik grubun benzinliği silah ve sopalar ile bastığı anlar kamerada

08.12.2020 11:12

Sakarya'nın Erenler ilçesinde bulunan bir akaryakıt istasyonuna uygunsuz ve güvenliksiz şekilde tankerini park ettiği için işletme sahibi tarafından uyarıldıktan sonra aralarında tartışma geçen şahıs, yaklaşık 10 kişi ile birlikte silah, muşta ve sopalarla benzinliği bastı.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde bulunan bir akaryakıt istasyonuna uygunsuz ve güvenliksiz şekilde tankerini park ettiği için işletme sahibi tarafından uyarıldıktan sonra aralarında tartışma geçen şahıs, yaklaşık 10 kişi ile birlikte silah, muşta ve sopalarla benzinliği bastı. 1'i ağır olmak üzere toplam 2 kişinin yaralanması ile sonuçlanan olay anbean güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olay, 3 Aralık Perşembe akşamı Erenler ilçesi Modern Sanayi içerisinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, Perşembe günü öğlen saatlerinde uygunsuz ve güvenliksiz şekilde tankerini istasyona park eden C.B., işletme sahibi S.Y. tarafından uyarıldı. Uyarı üzerine C.B. ve S.Y. arasında tartışma yaşandı. Kısa süreli tartışma sonrasında taraflar ayrıldı. Tartışma sonrasında saat 19.20 civarında aynı istasyona yanındaki ateşli silahı bulunan C.B., H.B., E.B., E.B., E.B., Y.B. ve kimliği henüz belirlenemeyen diğer 4 kişiyle akaryakıt istasyonunu bastı. Bu esnada H.B., işletme sahibi S.Y.'yi göğsünden ve sağ ayağından, A.A.'yı ise kasık bölgesinden silah ile yaraladı. Kanlar içinde yere yığılan S.Y.'yi diğer kişiler muşta ve sopalarla kafadan yaraladılar. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, şüphelilerden C.B. ise olaydan bir süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

İşletme sahibi S.Y. tedavisi sonrasında taburcu edilirken, yaralanan arkadaşı A.A.'nın ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olay sonrasında gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'sinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği ve 4'ünün ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.

SALDIRI ANI VE SONRASI KAMERADA

Akaryakıt istasyonuna tankeri uygunsuz ve güvenliksiz şekilde park ettiği iddia edilen C.B. ile yaklaşık 10 kişilik grubun ellerinde silah ve sopalarla benzinliğe geldiği ve 2 kişiyi yaraladığı anlar iş yerinde bulunan güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan görüntülerde; şüphelilerin akaryakıt istasyonuna ellerindeki silah ile sopalarla koşarak gelmesi, C.B. ile A.A.'yı yaralaması ve daha sonrasında olayı ayırmak için bölgeye gelen vatandaşları uzaklaştırması yer aldı. Daha sonrasında ise polis ve ambulans ekiplerinin bölgeye gelmesi, yaralılara müdahale ederek olay yerinde inceleme başlatması güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Öte yandan, olay sonrasında cep telefonu ile kaydedilen bir görüntüde ise; yaralının yerde yattığı ve sağlık ekiplerinin müdahale ederek ambulansa götürdüğü anlar yer aldı.

-İHA-

10 kişilik grubun benzinliği silah ve sopalar ile bastığı anlar kamerada
10 kişilik grubun benzinliği silah ve sopalar ile bastığı anlar kamerada
10 kişilik grubun benzinliği silah ve sopalar ile bastığı anlar kamerada
10 kişilik grubun benzinliği silah ve sopalar ile bastığı anlar kamerada
10 kişilik grubun benzinliği silah ve sopalar ile bastığı anlar kamerada
10 kişilik grubun benzinliği silah ve sopalar ile bastığı anlar kamerada
10 kişilik grubun benzinliği silah ve sopalar ile bastığı anlar kamerada
10 kişilik grubun benzinliği silah ve sopalar ile bastığı anlar kamerada
10 kişilik grubun benzinliği silah ve sopalar ile bastığı anlar kamerada
10 kişilik grubun benzinliği silah ve sopalar ile bastığı anlar kamerada
10 kişilik grubun benzinliği silah ve sopalar ile bastığı anlar kamerada
10 kişilik grubun benzinliği silah ve sopalar ile bastığı anlar kamerada
10 kişilik grubun benzinliği silah ve sopalar ile bastığı anlar kamerada
10 kişilik grubun benzinliği silah ve sopalar ile bastığı anlar kamerada

Akaryakıt, Erenler, Sakarya, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 10 kişilik grubun benzinliği silah ve sopalar ile bastığı anlar kamerada - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kartal'da 21 kişinin öldüğü Yeşilyurt Apartmanı davasında istenen ceza belli oldu Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı'nın oğlu, İsrail'in Arap karşıtı takımının yüzde 50 hissesini satın aldı Aynı kadından evlat sahibi oldular! 2 arkadaş, satıldığı iddia edilen kayıp çocuklarını arıyor Son dakika! Türkiye'de de kullanılacak Çin aşısı Sinovac yüzde 97 etkili çıktı Gülşah Saraçoğlu, eski sevgilisi Gökhan Göz'ün canlı yayınına girip küfürler savurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camisi'ne hat tablosu bağışladı Reynmen'in Melek isimli şarkısı 1 saatte 500 bin izlendi MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt'un Demokrat Parti'ye geçeceği iddia edildi
Stüdyo karıştı! Konsensus Araştırma Şirketi Başkanı, 12 kez Stüdyo karıştı! Konsensus Araştırma Şirketi Başkanı, 12 kez "Haddinizi bileceksiniz" deyip canlı yayını terk etti         
11:49
Bir dönem kimsenin yüzüne bakmadığı cennet hurması, şimdilerde altınla yarışıyor Bir dönem kimsenin yüzüne bakmadığı cennet hurması, şimdilerde altınla yarışıyor         
11:29
Son Dakika! Vatandaşa ve esnafa kolaylık sağlayan kredi takip süresi uygulaması 30 Haziran 2021'e kadar uzatıldı Son Dakika! Vatandaşa ve esnafa kolaylık sağlayan kredi takip süresi uygulaması 30 Haziran 2021'e kadar uzatıldı         
11:14
Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ı tehdit etti: Ya yola geleceksin, ya da getirileceksin Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ı tehdit etti: Ya yola geleceksin, ya da getirileceksin         
11:07
İYİ Partili Bahadır Erdem canlı yayında Doğu Perinçek'e sert sözlerle yüklendi: Herkes haddini bilsin, otur aşağıya İYİ Partili Bahadır Erdem canlı yayında Doğu Perinçek'e sert sözlerle yüklendi: Herkes haddini bilsin, otur aşağıya         
10:47
Koronavirüse karşı ilk toplu aşılama bugün İngiltere'de başladı! 90 yaşındaki kadın tarihe geçti Koronavirüse karşı ilk toplu aşılama bugün İngiltere'de başladı! 90 yaşındaki kadın tarihe geçti         
10:38
Tehdit edilen doktor, hastasını bir öğrenciye burs verme şartı ile affetti Tehdit edilen doktor, hastasını bir öğrenciye burs verme şartı ile affetti         
10:24
Çin aşısıyla ilgili yöneltilen eleştiriler Bakan Koca'yı kızdırdı: Türkiye bu kadar zavallı mı? Çin aşısıyla ilgili yöneltilen eleştiriler Bakan Koca'yı kızdırdı: Türkiye bu kadar zavallı mı?         
10:07
CHP'yi sarsan taciz skandalının görüntüleri ortaya çıktı! Önce darp etti, sonra saçından tutup tuvalete götürdü CHP'yi sarsan taciz skandalının görüntüleri ortaya çıktı! Önce darp etti, sonra saçından tutup tuvalete götürdü         
09:52
Gözü dönmüş sapık, 11 yaşındaki kız çocuğunu bina girişinde sıkıştırıp istismar etti! O anlar kamerada Gözü dönmüş sapık, 11 yaşındaki kız çocuğunu bina girişinde sıkıştırıp istismar etti! O anlar kamerada         
09:33
Son Dakika! 136 milyon liralık Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti ödemeleri bugün başlıyor Son Dakika! 136 milyon liralık Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti ödemeleri bugün başlıyor         
09:33
Brezilya, Türkiye'nin 50 milyon doz sipariş ettiği Çin aşısını almaktan vazgeçti Brezilya, Türkiye'nin 50 milyon doz sipariş ettiği Çin aşısını almaktan vazgeçti         
09:31
Korona aşısının mucidi Prof. Dr. Uğur Şahin: 20 yıl içerisinde kanserle mücadelede devrim olacak Korona aşısının mucidi Prof. Dr. Uğur Şahin: 20 yıl içerisinde kanserle mücadelede devrim olacak         
08:19
Bakan Soylu'dan ev toplanmalarıyla ilgili vali ve kaymakamlara kesin talimat: Müsaade edilmesin Bakan Soylu'dan ev toplanmalarıyla ilgili vali ve kaymakamlara kesin talimat: Müsaade edilmesin         
22:55
Böyle vicdansızlık görülmedi! Kadın boksör, kocasını döverek öldürdü Böyle vicdansızlık görülmedi! Kadın boksör, kocasını döverek öldürdü         
19:44
Eski eşini ve 2 kızını öldürmüştü! Erzurum'daki katliamla ilgili kahreden gerçek ortaya çıktı Eski eşini ve 2 kızını öldürmüştü! Erzurum'daki katliamla ilgili kahreden gerçek ortaya çıktı         
17:19
Söğüt Altın Madeni'nde büyük keşif: Rezerv 1,92 milyon ons altına yükseldi Söğüt Altın Madeni'nde büyük keşif: Rezerv 1,92 milyon ons altına yükseldi         
14:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2020 12:22:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 10 kişilik grubun benzinliği silah ve sopalar ile bastığı anlar kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei