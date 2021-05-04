Son dakika haber... YAKORDER'den orman yangınıyla mücadelede gönüllü olma çağrısı - Son Dakika

Yaban Hayatını Koruma ve Dayanışma Derneği (YAKORDER) Bilim Kurulu Üyesi Mühsin Çoğal, Orman Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan "Orman yangınlarıyla mücadelede görev yapan gönüllüler hakkında yönetmelik" kapsamında yangınlarla mücadele için vatandaşların gönüllü olmalarını istedi.

Çoğal, AA muhabirine, yayımlanan yönetmelikle orman yangınlarıyla mücadelede görev yapacak gönüllülerin hukuki statüsü, nitelikleri, görevleri, sorumlulukları, eğitimleri, araç-gereçleri ve kıyafetlerinin belirlendiğini belirtti.

Türkiye'deki orman yangınlarıyla mücadelenin, eğitimli, ekipmanlı, sertifikalı, kimlikli gönüllülerle güç kazandığını ifade eden Çoğal, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl ilimiz başta olmak üzere ülkemizin bir çok noktasında orman yangınları ile binlerce hektarlık alan kül oldu. Yangınlarda sadece oksijen kaynaklarımız yok olmuyor, ekosistemin bir parçası olan yaban hayvanları telef olarak biyolojik çeşitliliğimiz zayıflıyor. Orman Genel Müdürlüğünün orman yangınlarıyla mücadele gönüllülük çalışmasını önemsiyor, vatandaşlarımızın gönüllü olarak bu eğitimlerin almasını istiyoruz."