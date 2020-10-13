Son dakika haber! Yalıhüyük'de öğrenci servislerine sıkı denetim - Son Dakika

Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında öğrenci servisleri denetlendi.

Denetimlere Kaymakam Yasin Şahin'in yanısıra İlçe Emniyet Amiri Ömer Sevsarı ve emniyet birimleri katıldı.

Kaymakam Şahin, denetimlerin, öğrencilerin huzur ve güven içerisinde okullarına gidiş ve gelişlerini sağlamak, servis araçlarının karışabileceği trafik kazalarını önlemek için yapıldığını aktardı.

Şahin, kontrollü sosyal hayat sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske kullanımı ve mesafe kurallarına uygunluk başta olmak üzere her türlü tedbirin alınması konusunda denetimlerin sürdürüleceğini belirtti.