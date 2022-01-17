Son dakika haber... Yalnız yaşadığı evde çıkan yangında hayatını kaybetti - Son Dakika

TRABZON'un Köprübaşı ilçesinde Bayram Kumaş (75), yalnız yaşadığı evde çıkan yangında hayatını kaybetti.
Köprübaşı ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde Bayram Kumaş'ın tek başına yaşadığı evde akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Evden yükselen dumanı gören komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, kar nedeniyle bölgeye güçlükle ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Eve giren itfaiye ekipleri, Bayram Kumaş'ı hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde vücudunun çoğu bölgesinde ciddi yanıklar oluşan Kumaş'ın, yaşamını yitirdiği tespit edildi. Kumaş'ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından ambulansla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: DHA
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