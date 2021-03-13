SAKARYA Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu - Son Dakika

Yaşadığı rahatsızlıklara bağlı olarak yaklaşık 1 hafta önce öldüğü tahmin edilen Faruk Küçükçavuş'un cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.

Karasu ilçesi Yalı Mahallesi 101 numaralı Sokak'taki bir apartmanda, Faruk Küçükçavuş'tan haber alamayan komşuları, öğle saatlerinde durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, çilingire kapıyı açtırarak içeri girdiğinde Faruk Küçükçavuş'u yatağında hareketsiz buldu. Yapılan kontrollerde Küçükçavuş'un yaşamını yitirdiği tespit edildi.

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