SAKARYA Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu - Son Dakika

SAKARYA Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

13.03.2021 15:17

Yalnız yaşadığı evinde ölü bulunduSAKARYA'nın Karasu ilçesinde Faruk Küçükçavuş (70), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde Faruk Küçükçavuş (70), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Karasu ilçesi Yalı Mahallesi 101 numaralı Sokak'taki bir apartmanda, Faruk Küçükçavuş'tan haber alamayan komşuları, öğle saatlerinde durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, çilingire kapıyı açtırarak içeri girdiğinde Faruk Küçükçavuş'u yatağında hareketsiz buldu. Yapılan kontrollerde Küçükçavuş'un yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Yaşadığı rahatsızlıklara bağlı olarak yaklaşık 1 hafta önce öldüğü tahmin edilen Faruk Küçükçavuş'un cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.

SAKARYA Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
SAKARYA Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
SAKARYA Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
SAKARYA Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
SAKARYA Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
SAKARYA Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
SAKARYA Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
SAKARYA Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
SAKARYA Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SAKARYA Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bu hafta altın, döviz ve borsa yatırımcısına kazandırdı Süper Lig'in 30. hafta maçında Sivasspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü 1-0 yendi Bu zamana kadar tek vaka dahi görülmedi! İşte kırmızı şehrin mavi köyü Hacıarslanlar'ın başarı sırrı Galatasaray, Crystal Palace'ta forma giyen Patrick Van Aanholt için harekete geçti Uğur Şahin'den korona salgınına ilişkin endişelendiren açıklama: Bu en kötüsü değil, gelecek için hazırlıklı olmalıyız Trafikte hayrete düşüren görüntü! Arka koltukta oturan kadının sürücüyü dövdüğü anlar kamerada Deniz Çakır'ın elektrikli bisikletini çalan hemşirenin pişkinliği pes dedirtti Uzman isim 500'lü rakamlardan altın alıp kara kara düşünenlere çıkış yolunu gösterdi
Annesinin cenazesini alan Bakan Soylu, hastaneden cenaze aracıyla ayrıldı Annesinin cenazesini alan Bakan Soylu, hastaneden cenaze aracıyla ayrıldı         
15:51
Bakan Soylu, kapısı koçbaşıyla kırılan CHP'li ilçe başkanını aradı: Hakkınızı helal edin Bakan Soylu, kapısı koçbaşıyla kırılan CHP'li ilçe başkanını aradı: Hakkınızı helal edin         
15:37
Genç kadının ölümünün ardından imam nikahlı eşinin ses kaydı ortaya çıktı! Genç kadının ölümünün ardından imam nikahlı eşinin ses kaydı ortaya çıktı! "Kıtır kıtır kesmezsem insan değilim"         
15:31
Hülya Avşar'dan cinsel yönelim itirafı: Ben sapyoseksüelim Hülya Avşar'dan cinsel yönelim itirafı: Ben sapyoseksüelim         
15:21
AK Partili Zengin: Arkadaşlarım bana AK Partili Zengin: Arkadaşlarım bana "Selamünaleyküm", anneme "Merhaba" derlerdi         
14:50
Ağacın altında bekleyen 4 kişinin üzerine yıldırım düştü! Korkunç olay anbean kamerada Ağacın altında bekleyen 4 kişinin üzerine yıldırım düştü! Korkunç olay anbean kamerada         
14:15
Pazarın şampiyonu kıl biber: Kilosu 30 TL Pazarın şampiyonu kıl biber: Kilosu 30 TL         
13:42
22 aracı biçen tır şoförünün ifadesi ortaya çıktı: Frenlerin boşaldığını fark ettim, selektör yakarak kornaya bastım 22 aracı biçen tır şoförünün ifadesi ortaya çıktı: Frenlerin boşaldığını fark ettim, selektör yakarak kornaya bastım         
13:27
Kadınların erkek kavgası! Kadınların erkek kavgası! "Sevgilimle nasıl ilişki yaşarsın?" deyip ev bastı         
12:50
Otobüs durağında bekleyen 14 yaşındaki kıza taciz! Şüpheli, çevredekiler tarafından tekme tokat dövüldü Otobüs durağında bekleyen 14 yaşındaki kıza taciz! Şüpheli, çevredekiler tarafından tekme tokat dövüldü         
12:39
Süleyman Soylu'nun annesi vefat etti! Ölüm nedeninin kalp yetmezliği olduğu ortaya çıktı Süleyman Soylu'nun annesi vefat etti! Ölüm nedeninin kalp yetmezliği olduğu ortaya çıktı         
12:15
İstihdamın korunması için yeni destek paketi geliyor: 6 ayı ödemesiz 500 bin liraya kadar kredi verilecek İstihdamın korunması için yeni destek paketi geliyor: 6 ayı ödemesiz 500 bin liraya kadar kredi verilecek         
12:14
Siyaset kulislerinin son bombası! Albayrak parti yönetimine dönecek, Ziya Selçuk ve Fahrettin Koca yeni Kabine'de yer almayacak Siyaset kulislerinin son bombası! Albayrak parti yönetimine dönecek, Ziya Selçuk ve Fahrettin Koca yeni Kabine'de yer almayacak         
11:03
AK Partili Zengin, Ayasofya İmamı Boynukalın'ın paylaşımını eleştirdi: Yanlış buluyorum, böyle bir konuda tweet atmamalı AK Partili Zengin, Ayasofya İmamı Boynukalın'ın paylaşımını eleştirdi: Yanlış buluyorum, böyle bir konuda tweet atmamalı         
10:33
Milyoner aşkı için ne yapacağı şaşıran Şeyma Subaşı, Milyoner aşkı için ne yapacağı şaşıran Şeyma Subaşı, "Sevgilimin malıyım" yazılı kıyafetle poz verdi         
10:15
Müşteriye Müşteriye "Salak" diyen kasiyer, tazminatsız işten kovuldu         
09:36
Müge Anlı, eniştesinin tecavüz ettiği adamın çıplak fotoğraflarını yayınladı Müge Anlı, eniştesinin tecavüz ettiği adamın çıplak fotoğraflarını yayınladı         
08:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2021 16:04:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: SAKARYA Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei