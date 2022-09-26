Son dakika haber! Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

KASTAMONU'nun Cide ilçesinde, yalnız yaşayan Sadık Kocaman (69) evinde ölü olarak bulundu.

Olay, Memiş Mahallesi Murat Yenigün Caddesi'nde meydana geldi. Şehir dışında oturan çocukları tek başına yaşayan Sadık Kocaman'dan haber alamayınca, binayöneticisinden yardım istedi. Bina yöneticisi, çilingir getirerek Kocaman'ın kapısını açtı. Eve giren bina yöneticisi Kocaman'ı yerde hareketsiz şekilde yatarken buldu. Bina yöneticisinin bildirmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontroller sonrası Sadık Kocaman'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısı tarafından yapılan incelemelerin ardından Kocaman'ın cenazesi, Cide Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

'BABAMIN ÖLÜM NEDENİ, KALP KRİZİ'

Yaşanan olay sonrası hayatını kaybeden Sadık Kocaman'ın oğlu Ramazan Kocaman, "Bazı haber kaynaklarında babamın diyaliz hastası olduğu yazılmış. Babam diyaliz hastası değildi. İlk belirlemelere göre babamın ölüm nedeni kalp krizidir" dedi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.