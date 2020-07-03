'Yalova Belediyesi'nde 20 milyon TL'lik zimmet' iddianamesi

YALOVA Belediyesi'nde Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen zimmet suçu ve resmi belgede sahtecilik soruşturmasında ilk iddianame kabul edildi. İddianamede, zimmete geçirilen para miktarının 20 milyon liradan fazla olduğu ve eski Belediye Başkanı Vefa Salman'ın aktarılan paralardan habersiz olmasının hayatın normal akışına aykırı olacağı belirtildi. Soruşturmada yer alan ifadelerde, muhasebe personeli Reşat Elgin, tutuklu eski Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in kendisine 'Bunlar Vefa'nın bana yıktığı işler, belediyeye attığı kazıklar' dediği ortaya çıktı.

Yalova Belediyesi'nde muhasebe personeli olarak çalışan Reşat Elgin'in yüklü miktarda parayı zimmetine geçirip, ortadan kaybolduktan sonra Denizli'de yakalanmasının ardından başlayan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda, Yalova eski Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in (48) de aralarında bulunduğu 34 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan, Başkan Yardımcısı Halit Güleç, muhasebe personeli Reşat Elgin (43), Mali Hizmetler Müdürü Şenay Reyhan Kaş (56), müteahhit Bekir Bilgi (39), zimmet suçuna ortak olan Hakan Çelik (31), Taner Tan (29), Emrah Gök (27), Beytullah Baltacı (32), Sinem Deniz (34), Tuncay Doğan (43), Cüneyt Özçomak (38), Tuğrul Kaş (41), Abdulnasır Gölbaşı (51), Cem Dindar (32), Kartal Özgür Barutçu (40), Ahmet Ragip Akay (45) olmak üzere 16 kişi tutuklandı. Ayrıca soruşturma başlatıldığında belediye başkanlığı görevine devam eden Vefa Salman, 'ihaleye fesat karıştırmak' ve 'zimmet' suçlarından dolayı İçişleri Bakanlığı tarafından, Anayasa'nın 127'nci maddesinin 4'üncü fıkrası ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince, 27 Şubat günü geçici olarak görevinden uzaklaştırıldı. Yalova Cumhuriyet Savcısı Cesim Eren tarafından yürütülen soruşturmada ilk iddianame hazırlandı. Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen ve 150 sayfadan oluşan iddianamenin içerisinde tanık ve tutuklular hakkında ifadeler ile birlikte kanıt sayılan delil ve belgeler yer aldı. Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında dava açılan eski Belediye Başkanı Vefa Salman, denetim görevini ihmal, irtikaba göz yumma ve zimmet suçlarından 3 aydan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.

20 MİLYON LİRADAN FAZLA PARA ZİMMETE GEÇİRİLDİ

Sayıştay Başkanlığı Mülkiye Müfettişleri, Yalova Belediyesi'nde sahte belgelerle usulsüz olarak zimmete geçirilen para miktarını belirlemek için 400'e yakın hesapta inceleme yaptı. Hareketlilik olan hesaplara para akışının, Mali Hizmetler Müdürü Şenay Reyhan Kaş, muhasebe personeli Saliha Öktemgil tarafından imzalandığı belirlendi. Ayrıca, ayrı ayrı hesaplarda yapılan inceleme sonucunda, zimmete geçirilen para miktarının 20 milyon 739 bin 664 lira 80 kuruş olduğu ortaya çıktı. Bu para içerisinde 185 ayrı ödemeyle tutuklu olarak bulunan müteahhit Bekir Bilgi'ye 6 milyon 689 bin 957 lira 60 kuruş para aktarıldığı öğrenildi. Cumhuriyet Savcısı, İddianamede şüphelilere aktarılan ödemeler karşılığında Yalova Belediyesi'ne herhangi bir iş yapılmadığını ve yetki belgesi alınmadığını da tespit etti.

'VEFA'NIN BELEDİYEYE ATTIĞI KAZIKLAR'

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada toplam 34 kişinin ifadesine başvuruldu. Soruşturmada 16 kişi tutuklanırken, iddianamede yer alan ifade ve delil niteliğindeki belgeler dikkati çekti. İfadelerde, muhasebe personeli Reşat Elgin, tutuklu halde bulunan eski Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in yapılan ödemelerden sonra kendisine, 'bunlar Vefa'nın bana yıktığı işler, belediyeye attığı kazıklar' dediği yer aldı. Ayrıca Reşat Elgin ifadesinde, 'Yalova Belediyesi'nden yapılan usulsüz ödemelere ilişkin paraları Halit Güleç'e götürüyordum. Paraları götürdüğüm zaman başkanın özel kaleminde çalışan Sabire Karsan'ın da yanımıza geldiği bazen paraları onun aldığını görüyordum. Başkan Yardımcısı Halit Güleç, bana hangi şahsa ve firma yetkilisine ne kadar ödeme yapacağımı söylüyordu. Ben de bana söylenenleri uyguladım. Kaçtığım gün, müteahhit Bekir Bilgi'den 25 bin lira para aldım. Bekir, kendisine yapılan ödemeleri Yalova merkezde bulunan özel bir turizm firmasına bırakırdı. Halit Güleç'in şoförleri tarafından para alınır ve ona getirilirdi. Güleç'in parayı ne yaptığını bilmiyorum, ancak yurt dışı gezilerini kastederek bunlar yurt dışına gidecek diye söylüyordu. Paranın bir kısmını da yerel gazetelerde haber yapan ve söz verip işe alamadığımız şahıslara, verileceğini söylüyordu.' ifadeleri yer aldı.

BELEDİYEDEKİ YOLSUZLUK WHATSAPP KONUŞMALARINDA

Cumhuriyet Savcısı, soruşturma kapsamında eski Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç ile birlikte tutuklu halde bulunan 16 kişinin Whatsapp hesaplarının incelenmesinin ardından ortaya çıkan delil niteliğindeki kanıtlar da iddianamede yer aldı. Müteahhit Bekir Bilgi'nin incelenen hesabında, Halit Güleç'e 'abi ben çok zordayım abi, lütfen yardım et. Çekler var takasta, günlük toplanan paralardan bir şeyler yapalım, bugün halledemezsem mahvoldum. Reşat'a gittim başkan bana söylesin diyor, 25-30 bin lira lütfen' dediği tespit edildi. Ayrıca, soruşturmada verdiği ifadesinde Halit Güleç, müteahhit Bekir Bilgi'yle 2017 yılından itibaren görüşmediğini söyledi. Ancak ortaya çıkan WhatsApp konuşmalarının 20 Ağustos 2019 tarihine ait olması dikkati çekti. Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in sekreteri Bahar Taşkömür ile yaptığı konuşmalar da iddianame içerisinde yer buldu. O konuşmalarda, Güleç'in 'makam kapısına gel, zarfa koy bir yandan da aşağıya in' diyerek paranın miktarını belirlediği, Taşkömür'ün ise 'yüzlüklerden mi verecektim korumaya, parayı sayıyoruz 20 bin ne yapalım' diyerek talimatları uygulaması dikkati çekti.

'50 BİN LİRAYI BANA GETİR' TALİMATI GÜVENLİK KAMERASINDA

Dosya kapsamında güvenlik kamerası ve tespit tutanağında yer alan kayıtlara göre temizlik işleri yapan özel bir firmanın sahibi F.Ö.?ye yaptığı işler karşılığında Güleç'in talimatıyla 75 bin TL ödeme yaptırdığı belirlendi. Muhasebe personeli Reşat Elgin, Güleç'in bu ödeme için kendisine ayrı bir talimat daha verdiğini ve F.Ö.?ye yaptığı ödemeden 50 bin TL parayı alıp kendisine getirmesi gerektiğini söyledi, dedi. F.Ö.?nün getirdiği 50 bin TL'lik sarı zarf ise Güleç'in sekreteri Bahar Taşkömür tarafından Yalova Belediyesi içerisinde alındı. Taşkömür'ün para dolu olan zarfı alıp önce boş bir odaya daha sonra başkan yardımcısı Halit Güleç'in odasına götürmesi ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

VEFA SALMAN, SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

İddianame de, soruşturma kapsamında geçici olarak görevinden uzaklaştırılan eski Belediye Başkanı Vefa Salman, suçlamaları kabul etmedi. Salman, muhasebe personeli Reşat Elgin'in birimde özel olarak görevlendirilmediğini ve sadece halkla ilgilendiğini yapılan ödemelerle ilgili yetkiyi Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'e verdiğini söyledi. Ayrıca verdiği ifadesinde, 'Olayın başladığı gün Halit Güleç ve belediye meclis üyesi evime geldi. Bana bazı evraklarda sahtecilik yapıldığını söyledi. Ben de hemen suç duyurusunda bulunma talimatı verdim. Dolayısıyla benim kasıtlı olarak ihmale göz yumduğuma dair olan müfettiş raporlarını kabul etmiyorum. Ödemelerle ilgili çok az kişi beni arardı. Daha çok Halit Güleç aranır ve onun tarafından ödemeler halledilirdi. Bu yetkiyi kendisine ben vermiştim' dedi. Ancak, iddianame de bilirkişi ve müfettişlerin raporlarına göre, ödemelerin Vefa Salman'ın 6 yıllık görev süresi göz önünde bulundurularak, görevlendirdiği Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in onayıyla yapılan ödemelerden bilgisi olmaması hayatın olağan akışına aykırı olduğu belirtildi. 16'sı tutuklu 34 sanığın önümüzdeki ay Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim önüne çıkacağı öğrenildi.