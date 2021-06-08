Son dakika haber: YALOVA BELEDİYESİ'NDEKİ YOLSUZLUK SORUŞTURMASINDA TAHLİYE KARARI - Son Dakika

Yalova Belediyesi'ndeki 34 sanıklı yolsuzluk davasında dönemin başkan yardımcısı Halit Güleç (48), dönemin muhasebe personeli Reşat Elgin (43), müteahhit Bekir Bilgi'nin (39) tutukluk hallerinin devamına karar verilirken, Güleç'in sekreteri Bahar Taşkömür (39) ise tahliye edildi. Yalova Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturması kapsamında görülen davanın dördüncü duruşması 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 20 milyon 739 bin 664 lira 80 kuruşluk zimmet suçu ve resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla açılan davanın duruşmasında, tutuklu sanıklar dönemin başkan yardımcısı Halit Güleç, muhasebe personeli Reşat Elgin, dönemin Mali Hizmetler Müdürü Şenay Reyhan Kaş (56), müteahhit Bekir Bilgi ve Güleç'in sekreteri Bahar Taşkömür, cezaevinden SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile davaya katıldı.Sanık avukatları, yeni infaz yasasının da göz önünede bulundurularak müvekkillerinin tahliyelerini istedi.

Tutuksuz yargılanan ve bu süreçte İçişleri Bakanlığı tarafından Yalova Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Vefa Salman'ın avukatı ise dosyanın ayrılmasını istedi. Ayrıca Salman ile ilgili yurt dışı yasağının da kaldırılması talep edildi. Bekir Bilgi'nin avukatı, yargılama başlangıcında dosyaya verdikleri ve bir derneğe verilen para ile ilgili CD'nin incelenmesini talep etti.

Mahkeme, Halit Güleç, Reşat Elgin ve Bekir Bilgi'nin tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Diğer tutuklu sanık Bahar Taşkmür'ün ise tahliyesi kararlaştırıldı. Salman'ın avukatının talepleri reddedilirken, duruşma 7 Eylül 2021 tarihine ertelendi.