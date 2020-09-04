Son dakika haber... Yalova Belediyesi'ndeki 'zimmet' davasında ikinci gün - Son Dakika

Son dakika haber... Yalova Belediyesi'ndeki 'zimmet' davasında ikinci gün

Bir son dakika haberine göre YALOVA Belediyesi'nde Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen zimmet suçu ve resmi belgede sahtecilik soruşturmasında görülen dava ikinci gününde de devam etti.

Son dakika haber... Yalova Belediyesi'ndeki 'zimmet' davasında ikinci gün, System.String[]

YALOVA Belediyesi'nde Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen zimmet suçu ve resmi belgede sahtecilik soruşturmasında görülen dava ikinci gününde de devam etti. 20 milyon 739 bin 664 lira 80 kuruşluk zimmet soruşturmasında tutuklu Eski eski Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in (48) şöförü A.Ş.I. şahit olduğu rüşvet olayı nedeniyle kendisine mobbing uygulandığını ileri sürdü.

Yalova Belediyesi'nde muhasebe personeli olarak çalışan Reşat Elgin'in yüklü miktarda parayı zimmetine geçirip, ortadan kaybolduktan sonra Denizli'de yakalanmasının ardından başlayan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda, Yalova eski Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in (48) de aralarında bulunduğu 34 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan, başkan yardımcısı Halit Güleç, muhasebe personeli Reşat Elgin (43), Mali Hizmetler Müdürü Şenay Reyhan Kaş (56), müteahhit Bekir Bilgi (39), zimmet suçuna ortak olan Hakan Çelik (31), Taner Tan (29), Emrah Gök (27), Beytullah Baltacı (32), Sinem Deniz (34), Tuncay Doğan (43), Cüneyt Özçomak (38), Tuğrul Kaş (41), Abdulnasır Gölbaşı (51), Cem Dindar (32), Kartal Özgür Barutçu (40), Ahmet Ragip Akay (45), Bahar Taşkömür (39) ve Engin Özcan (30) olmak üzere 18 kişi tutuklandı.

Ayrıca soruşturma başlatıldığında belediye başkanlığı görevine devam eden Vefa Salman, 'ihaleye fesat karıştırmak' ve 'zimmet' suçlarından dolayı İçişleri Bakanlığı tarafından, Anayasa'nın 127'nci maddesinin 4'üncü fıkrası ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince, 27 Şubat'ta geçici olarak görevinden uzaklaştırıldı. Yalova Cumhuriyet Savcısı Cesim Eren tarafından yürütülen soruşturmada ilk iddianame hazırlandı. Yalova 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen ve 150 sayfadan oluşan iddianamenin içerisinde tanık ve tutuklular hakkında ifadelerle birlikte, kanıt sayılan delil ve belgeler yer aldı. Yalova 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında dava açılan eski belediye başkanı Vefa Salman'ın, denetim görevini ihmal, irtikaba göz yumma ve zimmet suçlarından 3 aydan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.20 MİLYON LİRADAN FAZLA PARA ZİMMETE GEÇİRİLDİ Sayıştay Başkanlığı Mülkiye Müfettişleri, Yalova Belediyesi'nde sahte belgelerle usulsüz olarak zimmete geçirilen para miktarını belirlemek için 400'e yakın hesapta inceleme yaptı. Hareketlilik olan hesaplara para akışının, Mali Hizmetler Müdürü Şenay Reyhan Kaş, muhasebe personeli Saliha Öktemgil tarafından imzalandığı belirlendi. Ayrı hesaplarda yapılan inceleme sonucunda, zimmete geçirilen para miktarının 20 milyon 739 bin 664 lira 80 kuruş olduğu ortaya çıktı. Bu para içerisinde, 185 ayrı ödemeyle tutuklu olarak bulunan müteahhit Bekir Bilgi'ye 6 milyon 689 bin 957 lira 60 kuruş para aktarıldığı öğrenildi. Cumhuriyet Savcısı, iddianamede şüphelilere aktarılan ödemeler karşılığında Yalova Belediyesi'ne herhangi bir iş yapılmadığını ve yetki belgesi alınmadığını da tespit etti.YAZIŞMALARA VE GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIMIŞTISavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında eski belediye başkan yardımcısı Halit Güleç ile birlikte tutuklu bulunan 16 kişinin WhatsApp yazışmaları ortaya çıkmış, delil niteliğindeki kanıtlar da iddianame de yer almıştı. Temizlik işleri yapan özel bir firmanın sahibi F.Ö.'ye yaptığı işler karşılığında Güleç'in talimatıyla 75 bin TL ödeme yapıldığı belirlenmiş, o anlar güvenlik kameralarına yansımıştı. Görevden uzaklaştırılan eski belediye başkanı Vefa Salman ise kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmemişti.İKİNCİ GÜNDE DEVAM EDİLDİYalova Belediyesi'nde geçtiğimiz Şubat ayında İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılan  Vefa Salman'ın da aralarında bulunduğu 18'i tutuklu 34 sanığın yargılanmasına ikinci günde devam edildi. Yalova Adliyesi'nde iki ayrı salonda yapılan duruşma, Yalova, Kocaeli ve Bursa'daki cezaevlerinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanan tutuklu sanıkların ifadelerinin alınmasıyla devam edildi. Duruşmanın ikinci gününde Yalova Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Şenay Reyhan Kaş, savunma yaptı. Kaş, bir yılda yaklaşık 20 bin civarında evrak imzaladığını belirterek, Reşat Elgin'in oynama yaptığı evrakları imzalamış olabileceğini ifade etti. Kendisinin zimmete para geçirme olayıyla bir ilgisinin bulunmadığını ileri süren Kaş, "Müdür ben olmama rağmen Halit beyin ayarladığı ödemeleri geri çevirmem mümkün değildi. Yönetiminde etkisi ile Reşat, adeta müdür gibi davranıyordu" dedi ve tahliyesini talep etti.ESKİ ŞOFÖR KONUŞUNCA TANSİYON YÜKSELDİTutuklu sanıklardan başkan yardımcısı Halit Güleç'in bir süre şoförlüğünü yapan A.Ş.I.'nın savunmasını yaparken söylediği ifadeler nedeniyle salonda tansiyon yükseldi. Mahkeme başkanının devreye girmesiyle savunmasını yapmaya devam eden A.Ş.I., 2014 yılında şahit olduğu rüşvet olayı nedeniyle kendisine mobbing uygulandığını ileri sürdü. Bilgisi olmadan itfaiye müdürlüğüne sürüldüğünü belirten A.Ş.I., Güleç ile Vefa Salman'ın hayırsever bir kadın tarafından bağışlanan 15 bin lirayı aldıklarını ileri sürdü.'TEHDİT EDİLİYORUM'Önemli bir ihale öncesi firma yetkilisinin Güleç'i makamında ziyaret ederek yüklü miktarda para bıraktığına şahit olduğunu ileri süren A.Ş.I., "20 bin lira parayı akşam Belediye Başkanı Salman'a kendi arabasında verdim. Şu an bu durum nedeniyle tehdit ediliyorum. Güleç'in abisi ve C.S. tarafından tehdit edildim. Onlar hakkında da suç duyurusunda bulundum." dedi.DAVA ÜÇÜNCÜ GÜNDE SÜRECEK

Sanık avukatlarının sorularının cevaplanmasının ardından mahkeme heyeti, duruşmayı üçüncü güne erteledi. Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın davanın üçüncü gününde ifade vermesi bekleniyor.


Cumhuriyet Başsavcılığı, Yalova Belediyesi, Yalova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 00:28 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Yalova Belediyesi'ndeki 'zimmet' davasında ikinci gün - Son Dakika

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