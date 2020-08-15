Son dakika haber: Yalova'da 65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması - Son Dakika

YALOVA Valisi Muammer Erol başkanlığında toplanan İl Pandemi Kurulu'nca alınan karar ile 65 yaş üstü vatandaşların sabah 09: 00 ile akşam 21: 00 saatleri dışında sokağa çıkması kısıtlandı.

Yalova Valisi Muammer Erol başkanlığında toplanan İl Pandemi Kurulu, 65 yaş üzeri kişilerin 09.00 ile 21.00 saatleri arasında sokağa çıkabilmelerine, bu saatler dışında sokağa çıkmalarının yasaklanmasına karar verdi. Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 14.08.2020 Perşembe günü Vali Muammer Erol başkanlığında Covid 19 salgını tedbirleri kapsamında toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.Covid-19 hastalığı ile mücadele kapsamında İlimizde test sonucu pozitif çıkan kişilerin gerekli filyasyon ve izolasyon çalışmalarının ilgili mevzuatın belirlediği kurumlar tarafından yapılmasına;Test sonucu pozitif çıkan kişilere ekteki bilgilendirme ve onam formunun tebliğ edilmesine ve kişilerin onamlarının alınmasına; İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 12.08.2020 tarih ve E.13102 sayılı Genelgelerine istinaden İlimizde 65 yaş üzeri kişilerin 09.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkabilmelerine, bu saatler dışında sokağa çıkmalarının yasaklanmasına;

Alınan tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususunda; oy birliği ile karar verildi."