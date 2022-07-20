Son dakika haber: Yalova'da ATM'lere çekiçli saldırı kamerada

YALOVA'da pskilojik sorunları olduğu belirtilen N.Ş. (49), ATM'lere çekiçle zarar verdi. O anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, dün Altınova ilçesinde meydana geldi. N.Ş., Yalova- İzmit kara yolu minibüs durağı yakınındaki ATM'lere çekiçle saldırıp zarar verdi. Çevredekilerin bakışları arasında tek tek ATM'lerin ekranlarını kıran N.Ş., polis tarafından gözaltına alındı. Psikolojik sorunları olduğu, akli dengesinin yerinde olmadığı ve cezai ehliyeti bulunmadığı belirtilen N.Ş.'nin 20 gün önce de aynı saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde N.Ş.'nin etraftakilere aldırmadan çekiçle ATM'lerin ekranlarını kırdığı görülüyor. N.Ş., işlem yapan bir vatandaşı kenara çekerek, o ATM'ye de zarar veriyor. Vatandaş ne yapacağını şaşırırken, N.Ş. diğer ATM'lerin ekranlarını kırmaya devam ediyor. N.Ş. çekicin başı kırılınca, elinde kalan sopa kısmıyla ATM'lere zarar vermeye devam ediyor.