Alınan bilgiye göre, Çiftlikköy gemi demirleme sahasında Alhena adlı gemiye yanaştığı sırada Yalova Pilot 2 isimli botta bulunan kılavuz kaptan Cafer Kıribrahim, dengesini kaybederek denize düştü. Yalova Deniz Polisi olay yerine giderek şahsı bota alarak karaya çıkardı. İlk müdahale deniz polisi tarafından yapılırken Kıribrahim, 112 acil servis ekipleri tarafından Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Çiftlikköy, Yalova, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber: Yalova'da bottan denize düşen kılavuz kaptan hayatını kaybetti - Son Dakika

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