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Son dakika haber | Yalova'da bu ay Kovid-19 nedeniyle hastanelere başvuranların yüzde 80'ini aşısızlar oluşturdu - Son Dakika

Son dakika haber | Yalova'da bu ay Kovid-19 nedeniyle hastanelere başvuranların yüzde 80'ini aşısızlar oluşturdu

22.08.2021 12:07
Son dakika haber | Yalova'da bu ay Kovid-19 nedeniyle hastanelere başvuranların yüzde 80'ini aşısızlar oluşturdu, System.String[]

Bir son dakika haberine göre Yalova'da ağustos ayında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hastanelere başvuran 1222 pozitif vakanın yaklaşık yüzde 80'ini aşısızlar oluşturdu.

Yalova'da ağustos ayında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hastanelere başvuran 1222 pozitif vakanın yaklaşık yüzde 80'ini aşısızlar oluşturdu.

Aşılamada bu ay başında "mavi" kategoriye geçen kentte görevli sağlık personeli, aşı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bir taraftan kentte 14 mobil ekiple isteyenlere aşı yapan diğer taraftan da 30 Aile Sağlığı Merkezi, 2 İlçe Sağlık Müdürlüğü, 3'ü özel 7 hastanede çalışan yaklaşık 260 sağlıkçı, özveriyle görevlerini sürdürüyor.

İl Sağlık Müdürlüğü, personel sayısı fazla olan işletmelerde, yerinde aşı uygulamasının yanı sıra alışveriş merkezleri ve hareketliliğin yoğun olduğu bölgelere kurulan çadırlarda aşı çalışmalarını yürütüyor. Aşılamada görevli sağlıkçılar, yaşlı, hasta veya engelli vatandaşların ise ayağına gidiyor.

Saat 08.30'da çalışmalarına başlayan aşılamada görevli sağlık personeli, gece yarısına kadar kendilerine başvuran vatandaşlara hizmet veriyor.

İl Sağlık Müdürü Dr. Emrah Eray, AA muhabirine, aşıda görevli sağlık çalışanlarının özverili ve fedakarca çalışmaları sonucu mavi kategorideki iller arasına girdiklerinin altını çizdi.

Yalova'da aşılamanın, vatandaşların yoğun ilgisi ve sağlık çalışanlarının yoğun özverisiyle devam ettiğini anlatan Eray, şöyle konuştu:

"İl genelindeki kamu, özel tüm sağlık tesislerimizde randevulu ya da randevusuz aşılama hizmetimiz bulunmakta. Yine her ilçemizde vatandaşlarımızın aşıya ulaşımını kolaylaştırabilmek adına mobil aşılama stantlarımız bulunmakta. Vatandaşlarımızın ilgisi ve sağlık çalışanlarımızın emeği de aşılama oranlarımıza yansıdı. Sayın Valimiz Muammer Erol'un himayeleri ve destekleriyle ilimiz, aşılama oranlarının iyi olduğu en iyi 10 il arasında ve hızla da yükselmeye devam ediyor. Bu çalışmalarımız ilimiz yüzde 100'e ulaşıncaya kadar devam edecek."

Eray, aşılamanın önemini çok iyi bildiklerini ve salgınla mücadelede korunmanın temel yönteminin aşı olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ağustos ayı içerisinde şu ana kadar Yalova ilimizde toplam 1222 pozitif vakamız görüldü. Bunun yaklaşık yüzde 80'i aşısız vatandaşlarımızdan oluşuyor. Diğer kalan yüzde 20'nin ise neredeyse tamamına yakını, aşı takvimini tamamlamamış kişilerden oluşuyor. Yine hastanelerimizde 2 doz BioNTech olmuş ya da 3 doz aşı olmuş herhangi bir vatandaşımız yatarak tedavi görmemekte. Sadece bu örnekler bile aşılanmanın başarısını ve aşının Kovid-19 ile mücadeledeki önemini göstermiş durumda. Bu örnekler ışığında, tüm aşı hak edişi olup da bugüne kadar aşı olmamış vatandaşlarımızı aşılanmaya davet ediyorum. Eğer randevu veya zamanlama ile ilgili bir sıkıntıları olacaksa biz ayaklarına da gitmeye hazırız. Bunun için mobil stantlarımızı kurmuş ve hizmet veriyoruz."

"Yaşanan ölümler bizi gerçekten üzüyor"

Yalova Devlet Hastanesi bahçesinde kurulan aşı çadırında görevli hemşire Elif Yavuz ise saat 08.30'da başlayan aşı çalışmalarının gece yarısına kadar devam ettiğini aktardı.

İlin mavi kategoride yer almasından duyduğu mutluluğu dile getiren Yavuz, "Vatandaşlarımız açılan her dozda büyük ilgi gösterdi. Mavi kategoride olmaktan dolayı çok mutluyuz. Bulaşıcı hastalıklar tarih boyunca aşılama olmadan bitmedi. O yüzden aşılarımızı olalım ki bu salgından kurtulalım. Halen yaşanan ölümler bizi gerçekten üzüyor. Bunun önüne geçebiliriz, lütfen aşımızı olalım." diye konuştu.

İl Sağlık Müdürlüğü, COVIRAN Bereket, Hisarcık, Yalova, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Yalova'da bu ay Kovid-19 nedeniyle hastanelere başvuranların yüzde 80'ini aşısızlar oluşturdu - Son Dakika


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