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Son dakika haber... Yalova'da çatı katı yangını - Son Dakika

Son dakika haber... Yalova'da çatı katı yangını

20.02.2022 15:01
Son dakika haber... Yalova'da çatı katı yangını

Bir son dakika haberine göre Yalova'nın Altınova ilçesi Subaşı beldesinde 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangında maddi hasar oluştu.

Yalova'nın Altınova ilçesi Subaşı beldesinde 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangında maddi hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Altınova ilçesi Subaşı beldesi Çınar Koru mevkiindeki 3 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. Yangına Altınova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kısa sürede müdahale etti. Ekipler yangını söndürdükten sonra soğutma çalışması gerçekleştirdi. Evde maddi hasara neden olan yangınla ilgili tahkikat sürüyor. - YALOVA

Son dakika haber... Yalova'da çatı katı yangını

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Yangın, Subaşı, Yalova, Çınar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Yalova'da çatı katı yangını - Son Dakika


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