Son dakika haber: Yalova'da Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni - Son Dakika

Yalova'da bir şehit yakınına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tevdi edilen Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.

İl Özel İdaresi Meclis Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Tören, 26 Ağustos 2016'da Şırnak'ın Cizre ilçesinde terör örgütü mensuplarınca çevik kuvvet otobüsüne düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Abdulhamit Kaya'nın öz geçmişinin okunmasıyla devam etti.

Daha sonra şehidin babası Necip Kaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından tevdi edilen madalya ve beratı Vali Erol'dan aldı.

Erol, törende yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan adına bugün burada takdim ettiğimiz madalya vatan sevgisinin en güzel nişanesidir. Ecdadımızdan tevarüs ettiğimiz birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu ile bayrağımıza, ezanımıza, vatanımıza, devletimize, bağımsızlığımıza ve geleceğimize sahip çıkmak için bir gül gibi toprağa düşen aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizin kıymetli ailelerine böyle güzel evlatlar yetiştirdikleri için sizin şahsınızda şükranlarımı sunuyorum. Bu duygularla aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."

Programa, Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Bahçepınar, kurum müdürleri ve diğer davetliler katıldı.