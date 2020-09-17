Son dakika haber! Yalova'da kaçak tütün operasyonu - Son Dakika

Yalova'da polis ekiplerince kaçakçılık operasyonu düzenlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde kaçak olarak satışı yapılan sigara ve tütün ürünlerine yönelik çalışma yürüttü.
Bir iş yerinde 10 kilo 530 gram tütün, 1 kilo 50 gram nargile tütünü, 150 puro, 200'lük 45 kutu boş makaron ele geçirildi.
Ekiplerin olayla ilgili yasal işlem başlattığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 20:03 - Kaynak: AA
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