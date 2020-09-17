Son dakika haber! Yalova'da kaçak tütün operasyonu

Son dakika haberleri: Yalova'da polis ekiplerince kaçakçılık operasyonu düzenlendi.

Yalova'da polis ekiplerince kaçakçılık operasyonu düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde kaçak olarak satışı yapılan sigara ve tütün ürünlerine yönelik çalışma yürüttü. Bir iş yerinde 10 kilo 530 gram tütün, 1 kilo 50 gram nargile tütünü, 150 puro, 200'lük 45 kutu boş makaron ele geçirildi. Ekiplerin olayla ilgili yasal işlem başlattığı bildirildi.

Son Dakika

Ne elektrik ne de dizel! Alman devi Mercedes Benz'in tek depoda 1000 kilometre giden aracı tanıtıldı

Canlı yayında Doğu Perinçek'i kızdıran soru: Herhangi bir gizli servise çalıştınız mı?

Koronavirüse yakalanan ünlü YouTuber Enes Batur, karantinadan kaçtı

Komşusunu döven Halil Sezai'ye bir darbe de ev sahibinden geldi

Tayland'da milletvekili parlamentoda cinsel içerikli film izlerken yakalandı

Binlerce kişiyi mağdur eden İstanbul Bilişim, milyarlık vurgunu paravan şirketler üzerinden yaptı

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden adamın karnından 50 adet zeytin çekirdeği çıkarıldı

Aldığı kilolar yüzünden günlerce konuşulan Serenay Sarıkaya, süper mini elbisesiyle göz kamaştırdı