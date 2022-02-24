Son dakika haber | Yalova'da kaçarken polisi şehit eden sanığın tutuksuz yargılanma talebi reddedildi - Son Dakika
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Son dakika haber | Yalova'da kaçarken polisi şehit eden sanığın tutuksuz yargılanma talebi reddedildi

24.02.2022 15:46
Son dakika haber | Yalova'da kaçarken polisi şehit eden sanığın tutuksuz yargılanma talebi reddedildi

Edinilen son dakika haberine göre Yalova'da uygulama noktasından otomobiliyle kaçarken "dur" ihtarında bulunan polis memurunu şehit eden sanık ve yanındaki 2 kişinin yargılandığı davanın duruşması yapıldı.

Yalova'da uygulama noktasından otomobiliyle kaçarken "dur" ihtarında bulunan polis memurunu şehit eden sanık ve yanındaki 2 kişinin yargılandığı davanın duruşması yapıldı.

Yalova Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Zülfükar İ. (20) ile tutuksuz yargılanan S.Y. katıldı. Diğer tutuksuz sanık S.İ'nin gelmediği mahkeme salonunda şehit polis memuru Mustafa Emanetoğlu'nun babası Necati ve annesi Zehra Emanetoğlu ile tarafların avukatları hazır bulundu.

Duruşmada, olay yerinin yakınında bulunan kameradan alınan kayıtta, Zülfükar İ'nin kullandığı aracın geçişi izlendi.

Müebbet hapis istemiyle yargılanan Zülfükar İ'nin tutuksuz yargılanmasını talep eden sanık avukatı, bilirkişi raporuna itiraz etti.

Şehidin ailesinin avukatı ise olayın bilinçli, kasıtlı meydana geldiğini, sanığın kaçtıktan sonra otomobilin plakasının gizlenmesinin buna delil olduğunu savundu.

Zülfikar İ. ise kimseyi bilerek ya da isteyerek öldürmediğini öne sürerek, "Çarpmamak için şerit değiştirdim. Zaten aracı vites küçülterek yavaşlattım. Çarpma sırasında bilirkişi raporu 42,5 kilometre hızda olduğumu gösteriyor." savunmasını yaptı.

Mahkeme heyeti, Zülfikar İ'nin tutukluluğunun devamına hükmederek, akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Yalova'da otomobille 26 Mayıs 2021'de Bursa kara yolundaki uygulama noktasında polisin "dur" ihtarına uymayan Zülfükar İ, görevli polis memuru Mustafa Emanetoğlu'na (48) çarparak kaçmıştı. Yaralanan Emanetoğlu, Yalova Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen şehit olmuştu. Gözaltına alınan Zülfükar İ. tutuklanmış, olay sırasında araçta bulunan S.Y. ve S.İ. ise serbest bırakılmıştı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmiş, sanık hakkında müebbet hapis talebinde bulunulmuştu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Yalova'da kaçarken polisi şehit eden sanığın tutuksuz yargılanma talebi reddedildi - Son Dakika


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