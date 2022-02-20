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Son dakika haber: Yalova'da korkutan çatı yangını - Son Dakika

Son dakika haber: Yalova'da korkutan çatı yangını

20.02.2022 18:16
Son dakika haber: Yalova'da korkutan çatı yangını

Gelen son dakika haberine göre Yalova'da 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangında maddi hasar oluştu.

Yalova'da 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangında maddi hasar oluştu.

Yangın, Altınova ilçesi Subaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede alevler çatıyı sararken alevleri görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yangını kısa sürede söndürerek kontrol altına aldı. Yangından etkilenen olmazken maddi hasar oluştu. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - YALOVA

Son dakika haber: Yalova'da korkutan çatı yangını
Son dakika haber: Yalova'da korkutan çatı yangını

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Subaşı, Yangın, Yalova, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Yalova'da korkutan çatı yangını - Son Dakika


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