Son dakika haber! Yalova'da meskun mahallerde ateş ettiği ileri sürülen 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Yalova'da meskun mahallerde ateş ettikleri iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetten yapılan açıklamada, ilde meskun mahallerde ateş edilmesi suretiyle vatandaşların can ve mal güvenliklerinin tehlikeye sokulmasının engellenmesi amacıyla çalışma başlatıldığı bildirildi.

"Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanuna" muhalefet eden şüpheliler ile suç unsuru silah, tüfek gibi materyallerin ele geçirilmesi amacıyla 3 işyeri ile 2 ikamete eş zamanlı operasyon düzenlendiğine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aramalarda 2 adet tabanca, 13 adet fişek, bir adet pompalı tüfek ve tüfeğe ait 5 adet kartuş ele geçirilmiş, konu ile ilgili F.Y, Ü.Y. ve S.Ş. isimli şüpheliler adli soruşturma kapsamında yakalanmıştır. Ayrıca 4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanuna aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen işyerinden 263 paket çeşitli markalarda makaron, 20 paket pipo tütünü, 35 kilogram kıyılmış tütün ele geçirilerek gerekli idari işlemlere başlanmıştır."