Son dakika haber... Yalova'da Pınar Gültekin cinayeti protesto edildi - Son Dakika

Yalova Kadın Meclisi üyeleri, Muğla'nın Ula ilçesinde kaybolan ve cesedi ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesini protesto etti.

Cevdet Aydın Parkı'nda toplanan ve ellerinde Gültekin'in fotoğrafları ile dövizler taşıyan kadınlar adına hazırlanan basın açıklaması, Kadın Meclisi Sözcüsü Çiğdem Köroğlu tarafından okundu.

Açıklamada, "Artık yeter, biz yaşamak istiyoruz. Hiçbir kadını nerede olduğuyla, ne giydiğiyle, ne içtiğiyle suçlamanıza izin vermeyeceğiz. Kadın cinayetlerini meşrulaştırmanıza izin vermeyeceğiz." ifadelerine yer verildi.

Katılımcılar, düdük çalıp slogan attıktan sonra dağıldı.