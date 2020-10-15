Son dakika haber... Yalova'da sahte içki operasyonu - Son Dakika

YALOVA'nın Çınarcık ilçesinde, sahte içki üretip, piyasaya süren M.B., gözaltına aldı.

Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.B.'nin sahte içki üretip, piyasaya sürdüğünü tespit etti. Bunun üzerine M.B.'nin evine baskın yapıldı. Evde yapılan aramada çeşitli ebatlarda 5 bidon içinde etil alkol, 1 adet 1,5 litrelik bidonda sahte şarap, 34 şişe sahte rakı, 27 şişe votka, 24 şişe viski ile 30 adet aroma ve 7 adet kit ele geçirildi. Gözaltına alınan M.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

- Yalova