Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.B.'nin sahte içki üretip, piyasaya sürdüğünü tespit etti. Bunun üzerine M.B.'nin evine baskın yapıldı. Evde yapılan aramada çeşitli ebatlarda 5 bidon içinde etil alkol, 1 adet 1,5 litrelik bidonda sahte şarap, 34 şişe sahte rakı, 27 şişe votka, 24 şişe viski ile 30 adet aroma ve 7 adet kit ele geçirildi. Gözaltına alınan M.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
- Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Yalova'da sahte içki operasyonu - Son Dakika