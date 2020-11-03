Son dakika haber... Yalova'da salgın sürecinde artan tüketime rağmen barajın 3'te biri dolu - Son Dakika

Son dakika haber... Yalova'da salgın sürecinde artan tüketime rağmen barajın 3'te biri dolu

03.11.2020 11:07
Son dakika haber... Yalova'da salgın sürecinde artan tüketime rağmen barajın 3'te biri dolu, System.String[]

Son dakika haberine göre Yalova'da Gökçe Barajı'ndaki su seviyesinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde su tüketiminin artması ve yaz mevsiminin kurak geçmesine rağmen geçen yıl ortalamasının üzerinde olduğu belirlendi.

Yalova'da Gökçe Barajı'ndaki su seviyesinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde su tüketiminin artması ve yaz mevsiminin kurak geçmesine rağmen geçen yıl ortalamasının üzerinde olduğu belirlendi.

Yeşil Körfez Su Birliği Başkanı Nusret Karaalioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kente içme suyu sağlayan barajda 7 milyon metreküpten fazla su bulunduğunu söyledi.

Geçen yıla göre su seviyesinin iyi düzeyde olduğunu belirten Karaalioğlu, "Barajda seviyesi yüzde 30 civarında olan suyumuz, yağış olmaması durumunda dahi 3 aylık ihtiyaca yetebilecek." dedi.

Karaalioğlu, tek sıkıntılarının kayıp ve kaçak oranının yüksekliği olduğunu anlattı.

Hacmi 25 milyon metreküp olan Gökçe Barajı'nın, Sudüşen Şelalesi ve Kurtköy Deresi'nden beslendiğini aktaran Karaalioğlu, "Hiç yağmur yağmasa bile kritik seviyeye düşmek yılbaşını bulur. 2019 yılının aynı dönemine göre barajın doluluk oranı biraz yüksek ancak vatandaşlarımızın, suyu yine de idareli kullanması, boşa akıtmamaları gerekiyor." diye konuştu.

Suyun, şu anda en değerli varlık olduğunu dile getiren Karaalioğlu, barajda günlük 14 santimetre dolayında olan düşüşün, son günlerdeki yağışlar sayesinde 6 santimetrede kaldığını dile getirdi.

Karaalioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aslında bir bakıma baraja gelen suyun büyük bir bölümü gidiyor ancak bundan sonra yağacak yağışlar barajda kalacaktır. Sudüşen ve Kurtköy'den gelen suyumuz var. Böyle kuraklık olduğu dönemlerde Haydariye'den de buraya akıttığımız bölüm var. Bir de belediyelere kuyularını hazır tutmaları yönünde uyarılarda bulunuyoruz. Böyle bir acil durum planımız da var ama hiç yağmur yağmasa bile gelecek yılın ilk ayına kadar yetebilecek suyumuz var. İnşallah gelecek yağmurlarla böyle bir sıkıntımızın olmayacağını düşünüyoruz."

"Kimseye bedava su yok"

Ortaburun Göleti'nin de bağlanması durumunda 2,5 milyon metreküplük artış yaşayabileceklerini bildiren Karaalioğlu, kayıplara yol açan boru onarımlarının ise devam ettiğini belirtti.

Kaçak kullanımla aktif mücadele ettiklerine dikkati çeken Karaalioğlu, şunları kaydetti:

"Her ne kadar belediyelerden parasını alamasak da kaçaklar için ayrıca saatler kuruyoruz. Yani kimseye bedava su yok. Ne yazık ki her yerden bizim isale hattımıza saplamalar yapılmış. Onların da hepsini tespit ettirip kesilmesi gerekenleri kestiriyoruz. Belediyelerin bize yaklaşık 65 milyon lira borcu var. Ayrıca pandemi sürecinde su tüketimi de arttı. Bunda pandeminin su seviyesine etkisini gördük. Hastalıkta bu konu ön plana çıktı. Herkes sağlığı için suyu zaten kullanmalı ama gereksiz yere de harcanmamalı. Buna vatandaşlarımızın dikkat etmesi gerekiyor."

Nusret Karaalioğlu, DSİ Genel Müdürlüğünce henüz planlanmaya alınmayan ikinci bir barajın yapılması durumunda içme suyu konusunda daha iyi duruma gelebileceklerini sözlerine ekledi.

Nusret Gökçe, Kurtköy, Yalova, Gökçe, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Yalova'da salgın sürecinde artan tüketime rağmen barajın 3'te biri dolu - Son Dakika


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