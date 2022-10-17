Son dakika haber... Yalova'da silah kaçakçılığı operasyonunda 22 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Son dakika haber... Yalova'da silah kaçakçılığı operasyonunda 22 kişi gözaltına alındı

17.10.2022 12:50
Son dakika haber... Yalova'da silah kaçakçılığı operasyonunda 22 kişi gözaltına alındı

Son dakika haber: Yalova'da polisin silah kaçakçılığına yönelik düzenlediği operasyonda 22 kişi gözaltına alındı.

Yalova'da polisin silah kaçakçılığına yönelik düzenlediği operasyonda 22 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde 11-15 Ekim'de il genelinde silah kaçakçılığı yapan ve silah bulunduran şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Asayiş, Narkotik Suçlarla Mücadele, Narkotim ile KOM Şube Müdürlüğü resmi, sivil ve motorize ekiplerinin katılımıyla 22 adrese eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonda, silah kaçakçılığı ve genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi suçu şüphelisi oldukları tespit edilen 22 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 14 tabanca, 370 çeşitli çap ve marka fişek, 60 av tüfeği fişeği, 4 pompalı otomatik av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 40 kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adli mercilere sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğer zanlıların işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Yalova'da silah kaçakçılığı operasyonunda 22 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... Yalova'da silah kaçakçılığı operasyonunda 22 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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