Alınan bilgiye göre, Altınova Tersaneler Bölgesi'ndeki bir firmanın işçileriyle aralarında husumet olduğu öğrenilen 4 kişilik grup tersane önüne araçlarıyla gelerek beklemeye başladı. İşçilerin tersaneden çıkış yaptığı sırada araçlarında çıkan şüpheliler çalışanlara tabancayla ateş etmeye başladı.

Kaynak: İHA

Yalova, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son Dakika | Yalova'da tersane işçilerine silahlı saldırı: 5 yaralı - Son Dakika

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