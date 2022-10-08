Son Dakika | Yalova'da tersane işçilerine silahlı saldırı: 5 yaralı - Son Dakika
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Son Dakika | Yalova'da tersane işçilerine silahlı saldırı: 5 yaralı

08.10.2022 14:15

Son dakika haberine göre Yalova'da tersane işçilerine silahlı saldırı: 5 yaralı Yalova'nın Altınova ilçesinde faaliyet gösteren bir tersanenin işçilerine yönelik düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi yaralandı.

Yalova'da tersane işçilerine silahlı saldırı: 5 yaralı

YALOVA - Yalova'nın Altınova ilçesinde faaliyet gösteren bir tersanenin işçilerine yönelik düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Altınova Tersaneler Bölgesi'ndeki bir firmanın işçileriyle aralarında husumet olduğu öğrenilen 4 kişilik grup tersane önüne araçlarıyla gelerek beklemeye başladı. İşçilerin tersaneden çıkış yaptığı sırada araçlarında çıkan şüpheliler çalışanlara tabancayla ateş etmeye başladı.

Saldırıda yaralanan 5 tersane işçi Yalova Devlet Hastanesi ve kentteki özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Dakikalarca süren silahlı saldırı cep telefonu kamerasına yansıdı. Yaşanan saldırı sırasında çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Polis saldırı sonrasında bölgeden araçlarıyla kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

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Son Dakika | Tershanede art arda silah sesleri... Tersane işçilerine silahlı saldırı düzenlendi Son Dakika | Tershanede art arda silah sesleri... Tersane işçilerine silahlı saldırı düzenlendi Yalova haberi: Yalova'da tersane işçilerine yönelik silahlı saldırıda 5 kişi yaralandı Yalova haberi: Yalova'da tersane işçilerine yönelik silahlı saldırıda 5 kişi yaralandı Başkan Temel'den alternatif yol talebi Başkan Temel'den alternatif yol talebi
Kaynak: İHA

Yalova, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Yalova'da tersane işçilerine silahlı saldırı: 5 yaralı - Son Dakika

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