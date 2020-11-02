Son dakika haber... Yalova'da tersanede patlama: 7 yaralı - Son Dakika

Yalova'nın Altınova ilçesinde bir tersanede gemide gaz sıkışmasından dolayı patlama meydana geldi. Olayda 7 işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Altınova ilçesi Tersaneler bölgesindeki Sefine Tersanesi'nde bir gemide bakım ve onarım çalışması yapıldığı esnada gaz sıkışması nedeniyle patlama yaşandı. Patlamada 7 işçi çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulanslarla Yalova Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılar tedavi altına alındı. 2 işçinin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - YALOVA