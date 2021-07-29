Son dakika haber... Yalova'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Yalova'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çınarcık ilçesinde sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 34 BIU 898 plakalı otomobil, 77 AP 323 plakalı araç ve 77 BR 323 plakalı araçların karıştığı kaza meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle panelvan tipi aracın takla attığı kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ambulansla yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - YALOVA