Son dakika haber... Yalova Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu görevine başladı - Son Dakika

Tokat Emniyet Müdürlüğünden Yalova Emniyet Müdürlüğüne atanan Göksel Topaloğlu, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğüne atanan Mehmet Hakan Fındık'tan görevini devraldı.

Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen programda tören mangasını selamlayan Göksel Topaloğlu, Mehmet Fındık ile bir araya geldi.

Kurum personeliyle tanıştıktan sonra makama geçen Topaloğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, güzide bir ilden yine çok güzide bir ile geldiği için çok mutlu olduğunu ifade etti.

Mehmet Hakan Fındık'tan görevi teslim almanın kendisi için büyük bir şans olduğunu belirten Göksel Topaloğlu, "Gönül huzuru ve rahatlığıyla geldim. Her değişim bir yeniliği getirir. Hakan müdürüm burada 5 sene çalıştı ve çok güzel şeyler yaptı. Allah nasip ederse ben de onun bıraktığı yerden vatanımız, memleketimiz ve Yalova halkının huzur ve güvenliği için daha çok güzel şeyler yapmaya çalışacağız. Sağ olsun devlet büyüklerimiz bizi göreve uygun görüp atadılar. Gece, gündüz 24 saat Yalova halkının emrindeyim. elimizden ne geliyorsa, gücümüzün, zekamızın el verdiği ölçüde buraya faydalı olmaya çalışacağım. Benim için en büyük şans burayı Hakan müdürden devralmak oldu." dedi.

Türkiye'nin her yerinin kendileri için aynı anlamda önemli olduğuna vurgu yapan Mehmet Hakan Fındık ise şöyle konuştu:

"Sadece bir görev değişimi oldu. Burada yaptığımız işin devamını orada da yapacağız ama Yalova bana çok keyif verdi. Çok güzel bir ve sizler çok destek verdiniz. Çok mutlu ayrılıyorum. Gönül bağı kurduğum bir il olduğu için de biraz üzülüyorum. Gönül bağı kurup ayrılmak sadece zor geliyor. Sizleri, Yalovalıları çok sevdim. Hizmet etmekten gurur ve keyif aldığım bir il. Fakat çok tecrübeli ve bizim örnek aldığımız bir ağabeyim geliyor buraya. O yüzden de çok mutluyum. Elimizden geldiği kadarıyla bir şeyler yapmaya çalıştık fakat ağabeyimiz mutlaka bizim eksiklerimizi tamamlayacaktır. Çok sağlam bir ele teslim ediyoruz. Hepiniz hakkınızı helal edin."