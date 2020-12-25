Son dakika haber | Yalova Valiliğinden aşılama gruplarına yönelik yanlış anlaşılma açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haber | Yalova Valiliğinden aşılama gruplarına yönelik yanlış anlaşılma açıklaması Açıklaması

25.12.2020 20:39
Son dakika haber | Yalova Valiliğinden aşılama gruplarına yönelik yanlış anlaşılma açıklaması Açıklaması, System.String[]

Bir son dakika haberine göre Yalova Valiliği, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında aşılanacak gruplara yönelik alınan kararın, toplumun bazı kesimlerinde aşı zorunluluğu olacağı şekilde yanlış anlaşılmalara sebebiyet verdiği için güncellendiğini bildirdi.

Yalova Valiliği, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında aşılanacak gruplara yönelik alınan kararın, toplumun bazı kesimlerinde aşı zorunluluğu olacağı şekilde yanlış anlaşılmalara sebebiyet verdiği için güncellendiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun "Kovid-19 Aşılama Risk Grupları" ile ilgili Vali Muammer Erol başkanlığında toplandığı anımsatıldı.

Açıklamada, Sağlık Bakanlığı tarafından Kovid-19 aşılamasında öncelikli olan sektörlerin belirlendiği ifade edildi.

Aşılama planlamasında birinci aşamada tüm sağlık çalışanlarının olacağına yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2. ve 3. aşamada aşılanması planlanan meslek grupları belirlenirken de hizmetin sürdürülmesi için öncelikli olan sektörler esas alınmıştır. Yine Sağlık Bakanlığımızca belirlenen meslek grupları ile ilgili söz konusu çalışanlar belirlenirken, tereddütte kalınan durumlar olması halinde İl Hıfzıssıhha Kurulları tarafından karar verilmesi uygun görülmüştür. Bu bağlamda İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin 97 nolu kararında ilimizde Sağlık Bakanlığının görüşü doğrultusunda gönüllük esasına göre aşılanmaya dahil edilecek meslek grupları kararlaştırılmış ancak alınan kararın toplumun bazı kesimlerinde aşı zorunluluğu olacağı şekilde yanlış anlaşılmalara sebebiyet verdiği görülmüştür. İçinde bulunduğumuz pandemi döneminde süreci olumsuz etkileyecek herhangi bir bilgi kirliliğine mahal vermemek adına İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin 97 nolu kararında belirlenen sektörlerde çalışanlara gönüllülük esasına göre talep edildiği takdirde 3. aşamada Kovid-19 aşısı uygulanması kurulumuzca uygun görüldüğüne oybirliğiyle karar verildi."

Hıfzıssıhha Kurulu, Muammer Erol, Yalova, Karar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Yalova Valiliğinden aşılama gruplarına yönelik yanlış anlaşılma açıklaması Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Yayın hayatına yeni başlayan Olay TV kapandı Son Dakika: Türkiye'ye yurt dışından gelen yolcular için negatif test ibraz etme zorunluluğu getirildi Son Dakika! Türkiye'de 25 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 256 kişi vefat etti, 17 bin 543 yeni vaka tespit edildi Görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi! Alacaklısından parasını megafonla bağırarak istedi ABD'de Noel sabahı bomba yüklü araç infilak etti! 3 kişi yaralandı Uğur Güneş, Bir Zamanlar Çukurova'ya veda eder etmez yeni diziye başrol oldu İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde "yoğunluk" uyarısı İki yıl önce kaybettikleri altını çamaşır makinesinin tıkanan borusunda buldular
Koronayı yenen teknik direktör Yılmaz Vural: Öbür tarafa gidip geldim Koronayı yenen teknik direktör Yılmaz Vural: Öbür tarafa gidip geldim         
20:38
Atletico'dan ayrılacağı konuşulan Diego Costa, Türkiye'ye gelmeyi düşünüyor Atletico'dan ayrılacağı konuşulan Diego Costa, Türkiye'ye gelmeyi düşünüyor         
20:01
Müge Anlı'da aranan Hamdi Kılıç olayında büyük rezalet: Babamın sevgilisi dünürüyle ilişki yaşıyordu Müge Anlı'da aranan Hamdi Kılıç olayında büyük rezalet: Babamın sevgilisi dünürüyle ilişki yaşıyordu         
19:38
"Aşk doktoru" Merve Boluğur, siyah mini elbisesiyle poz verdi         
19:12
Meteoroloji Profesörü Orhan Şen'den İstanbul için Meteoroloji Profesörü Orhan Şen'den İstanbul için "yağmur bombası" önerisi: Yüzde 30 yağış artırımı yapabilirsiniz         
18:29
Diyarbakır'da akılalmaz olay! 15 yıldır sahte kimlikle gezdiği koronadan ölünce ortaya çıktı Diyarbakır'da akılalmaz olay! 15 yıldır sahte kimlikle gezdiği koronadan ölünce ortaya çıktı         
17:16
Adnan Oktar'ın dava dosyasında +18'lik görüntüler ve şok WhatsApp diyalogları Adnan Oktar'ın dava dosyasında +18'lik görüntüler ve şok WhatsApp diyalogları         
16:42
Moderna korona aşısında yan etki ortaya çıktı: Dolgusu olana iltihaplanma yapıyor Moderna korona aşısında yan etki ortaya çıktı: Dolgusu olana iltihaplanma yapıyor         
15:55
Tavuk fiyatlarını bile solladı! İşte yetkililere göre yumurtaya gelen zammın nedeni Tavuk fiyatlarını bile solladı! İşte yetkililere göre yumurtaya gelen zammın nedeni         
15:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilere pestil ve köme ikram etti: Bunu yiyene korona gelmez Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilere pestil ve köme ikram etti: Bunu yiyene korona gelmez         
15:18
"Öğle yemeği salçalı olsun" diyen iki çocuk annesi kadın, hem dayak yedi hem de işinden oldu         
15:04
Trans bireyden Berk Oktay hakkında şaşkına çeviren iddia: Evliyken gelip benimle ilişkiye girdi Trans bireyden Berk Oktay hakkında şaşkına çeviren iddia: Evliyken gelip benimle ilişkiye girdi         
14:04
İki günde 540 hayvan katledildi, sosyal medya ayağa kalktı İki günde 540 hayvan katledildi, sosyal medya ayağa kalktı         
13:03
Engin Nurşani'nin ölümünün ardından baba Ali Nurşani'nin yürek yakan sözleri yeniden gündem oldu Engin Nurşani'nin ölümünün ardından baba Ali Nurşani'nin yürek yakan sözleri yeniden gündem oldu         
12:04
Gırtlak kanseriyle mücadele eden ünlü sanatçı Engin Nurşani, hayatını kaybetti Gırtlak kanseriyle mücadele eden ünlü sanatçı Engin Nurşani, hayatını kaybetti         
11:41
Torunun hindi sevgisi dedeyi yeni bir meslek sahibi yaptı Torunun hindi sevgisi dedeyi yeni bir meslek sahibi yaptı         
11:09
Korona diye hastaneye kaldırılan genç kızın hamile olduğu ortaya çıktı! 3 yıl boyunca istismara uğramış Korona diye hastaneye kaldırılan genç kızın hamile olduğu ortaya çıktı! 3 yıl boyunca istismara uğramış         
10:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2020 20:49:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber | Yalova Valiliğinden aşılama gruplarına yönelik yanlış anlaşılma açıklaması Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei