Son dakika haber: Yalova Valisi Muammer Erol'un Kovid-19 testi negatife döndü - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören Yalova Valisi Muammer Erol, test sonucunun negatife dönmesi sonucu görevinin başına döndüğünü bildirdi.

Vali Erol, yaptığı yazılı açıklamada, 4 Kasım'da pozitif çıkan Kovid-19 testi sonrasında kendisini arayıp şifa dileklerini iletenlere teşekkür etti.

Bugün yapılan test sonucunun negatife döndüğünü ve vazifesinin başında olduğunu aktaran Erol, şunları kaydetti:

"Allah'ın izniyle ve dualarınız bereketiyle bugün itibarıyla test sonucumuz negatife döndü ve vazifemin başındayım. Bu vesileyle tedavisi devam eden tüm hastalarımıza acil şifalar diliyor, Yalova'daki tüm kardeşlerimden, kendileri ve sevdikleri için maske, mesafe ve hijyen kurallarına tereddütsüz ve istisnasız uyma konusunda hassasiyet göstermelerini rica ediyorum."