Yamaç paraşütü ile Erzincan semalarında yöresel kahvaltı keyfi yaşadılar - Son Dakika

Erzincan'da yamaç paraşütü pilotu Sedat Cengiz, kente gelen misafiri ile gökyüzünde uçarak yöresel kahvaltı yaptı.

Kentte 10 yıldır yamaç paraşütü pilotluğu yapan Cengiz, adrenalin ve doğa tutkunu misafiri ile şehir merkezine 10 kilometre uzaklıktaki 2 bin 200 rakımlı Çakırman Tepesi'nden yamaç paraşütüyle havalandı.

Yaklaşık 800 metre irtifaya çıkan Cengiz, misafirine yöreye ait el işlemesi bakır tepsi üzerinde, lavaş arası Erzincan tulum peyniri, kete, peksimet ve Kızılay'ın kentte ürettiği maden suyunu ikram ederek gökyüzünde kahvaltı keyfi yaşattı.

Misafiri ile gökyüzünde yaklaşık 20 dakika yamaç paraşütü ile Erzincan Ovası'nın eşsiz manzarası karşısında süzülen Cengiz, ardından güvenli şekilde Ekşisu Mesire Alanı yakınlarına iniş yaptı.

Pilot arkadaşları da kahvaltılı uçuşa paraşütleriyle eşlik etti

Cengiz ve misafirinin kahvaltılı yamaç paraşütü keyfine, pilot arkadaşları da paraşütleriyle eşlik etti.

Yamaç paraşütü pilotu Cengiz, AA muhabirine, ailece doğa sporlarıyla yakından ilgilendiklerini söyledi.

Rahmetli Vali Recep Yazıcıoğlu ile bölgede yapılmaya başlanan yamaç paraşütü sporunu sürdürdüklerini ifade eden Cengiz, şöyle konuştu:

"Yaz, kış demeden gelen insanlarımızı bu spor ile tanıştırmaya devam ediyoruz. Bu işi seviyoruz. Havada olmayı, tepeden uçmayı seviyoruz. Sevdiğimiz bu işimizi de bizimle beraber uçanlarla paylaşmak istiyoruz. Erzincan Ovası ayaklarımızın altında. Şu an tandem uçuşu gerçekleştireceğiz ve Erzincan'ın yöresel ürünleriyle birlikte havada güzel bir kahvaltı yapacağız. Tulum peynirimiz, maden suyumuz, tandır ekmeğimiz, ketemiz ve peksimetimizle havada güzel bir sabah kahvaltısı yapacağız. İlgilenen herkesi bu kahvaltıya bekleriz."

"Uçuş kalitesi olarak çok güzel bir yer"

Pilotlardan Soner Coşkun ise 15 yıldır yamaç paraşütü yaptığını anlattı.

İlin Doğu Anadolu'da uçuşların gerçekleştirilebileceği en iyi yerlerden biri olduğunu dile getiren Coşkun, "Şu an bulunduğumuz yer hem manzarası açısından hem de uçuş kalitesi olarak çok güzel bir yer. Karşımızda bulunan dağ sırtlarının manzarası eşliğinde ya da istersek şehir merkezi üzerinde şehrin tüm güzelliğini görerek uçabiliyoruz. Erzincan güvenli ve kaliteli uçuşlara ev sahipliği yapan önemli merkezlerden biri." diye konuştu.

Yamaç paraşütü pilotu Kübra Cengiz de yöresel ürünlerle gökyüzünde kahvaltı yapan arkadaşlarına eşlik ettiklerini belirterek, "Uçuş sonrası başarılı bir şekilde inişlerini gerçekleştirdiler ve havada güzel pozlar verdiler. Buraya Türkiye, hatta tüm dünyadaki yamaç paraşütü pilotlarını davet ediyorum. Erzincan yamaç paraşütü yarışlarına ev sahipliği yapan bir ilimiz. Burada önümüzdeki yarışlar için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Erzincan'a gelen tüm pilotlarımıza iyi uçuşlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Gökyüzünde kahvaltı deneyimi yaşayan Yaren Cengiz de yöresel ürünlerle kahvaltı yaptığını ve başarılı bir uçuş gerçekleştirdiklerini ifade ederek, herkesi kente davet etti.