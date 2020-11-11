Son dakika haber: Yanan evde mahsur kalan engelli genci komşusu kurtardı - Son Dakika

Son dakika haber: Yanan evde mahsur kalan engelli genci komşusu kurtardı

11.11.2020 14:36
Son dakika haber: Yanan evde mahsur kalan engelli genci komşusu kurtardı, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre ADANA'nın Seyhan ilçesindeki bir evde çıkan yangında içeride mahsur kalan bedensel ve zihinsel engelli Tamer Bozyiğit'i (15), komşuları Kemal Andiç, kucağına alıp çıkararak kurtardı.

ADANA'nın Seyhan ilçesindeki bir evde çıkan yangında içeride mahsur kalan bedensel ve zihinsel engelli Tamer Bozyiğit'i (15), komşuları Kemal Andiç, kucağına alıp çıkararak kurtardı.

Seyhan ilçesindeki Döşeme Mahallesi 60035 Sokak'ta fırıncı Nadir Bozyiğit'e ait 3 katlı evin 2'nci katında yangın çıktı. Evin mutfak bölümünden çıkan yangını gören mahalleli itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yangın sırasında evde tek olduğu öğrenilen bedensel ve zihinsel engelli Tamer Bozyiğit'i komşusu Kemal Andiç kucağına alarak evden çıkardı. Aynı sokakta küçük bir bakkal dükkanı işleten 4 çocuk annesi Çınnaz Bozyiğit, sesleri duyup geldiği evinin önünde gözyaşlarına boğuldu.

SAĞLIK DURUMU İYİGelen itfaiye ekipleri kısa süreli müdahalenin ardından yangını söndürürken, sağlık ekipleri Bozyiğit'i ambulansa alarak ilk müdahaleyi yaptı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen engelli genci komşuları evlerine alırken anne Bozyiğit'i ise sakinleştirmeye çalıştı. O ANLARI ANLATTI: 'ALLAH YARDIM EDER' DEYİP EVE GİRDİM

Engelli Tamer Bozyiğit'i yanan evden çıkaran komşusu Kemal Andiç, dışarı çıktığında evin yandığını görüp içeri girdiğini belirterek, "Ben dışarı çıktığımda ev çok kötü yanıyordu. Çocukların içeride olduğunu söylediler. Bende 'Ya Allah ya bismillah, Allah yardım eder' deyip eve girdim. Baktım kapının orada, çocuğu hemen kucağıma aldım. Engelli ve olayın şoku vardı üzerinde. Çok şükür çıkardım. Allah bir daha yaşatmasın. Bu sonuçta can, başka bir şey değil. Cana geleceğine mala gelsin" dedi.


Son dakika haber: Yanan evde mahsur kalan engelli genci komşusu kurtardı
Son dakika haber: Yanan evde mahsur kalan engelli genci komşusu kurtardı
Son dakika haber: Yanan evde mahsur kalan engelli genci komşusu kurtardı
Son dakika haber: Yanan evde mahsur kalan engelli genci komşusu kurtardı
Son dakika haber: Yanan evde mahsur kalan engelli genci komşusu kurtardı
Son dakika haber: Yanan evde mahsur kalan engelli genci komşusu kurtardı
Son dakika haber: Yanan evde mahsur kalan engelli genci komşusu kurtardı
Son dakika haber: Yanan evde mahsur kalan engelli genci komşusu kurtardı
Son dakika haber: Yanan evde mahsur kalan engelli genci komşusu kurtardı
Son dakika haber: Yanan evde mahsur kalan engelli genci komşusu kurtardı
Son dakika haber: Yanan evde mahsur kalan engelli genci komşusu kurtardı

Engelli, İtfaiye, Yangın, Seyhan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Yanan evde mahsur kalan engelli genci komşusu kurtardı - Son Dakika


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