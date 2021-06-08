YANAN EVDEKİ PATLAMALAR MAHALLELİYİ SOKAĞA DÖKTÜ - Son Dakika

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ANTALYA'da 3 katlı binanın zemin katında meydana gelen yangında patlama meydana geldi. Yaralanan Raşit Evren A.'ya (41) ait dairenin demir korkulukları patlamayla kırılırken, evin içi tamamen yandı.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi 2267 Sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın zemin katında meydana geldi. Tek başına yaşayan Raşit Evren A.?nın evinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Evde bulunan Raşit Evren A. üzerinde yanan kıyafetlerini söndürüp güçlükle kendini dışarı attı. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Raşit Evren A.'ya, vatandaşlar su ve buz tedavisi uyguladı.

DEMİR KORKULUKLAR FIRLADI

Yangın kısa sürede tüm daireye yayılırken, oluşan duman ise bütün binayı sardı. Yangınla birlikte meydana gelen patlamadan dolayı evin dışında yer alan demir korkuluklar bahçe duvarının üzerine fırladı. Yangın ve patlama seslerinden korkan bina sakinleri kendilerini dışarıya attı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Raşit Evren A., ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında Raşit Evren A.'nın evindeki eşyalar tamamıyla zarar görürken, apartmanın 1 ve 2'nci katında maddi zarar oluştu. Yangının çıkış nedenin belirlemek için çalışma başlatıldı.

OTURAN KİŞİ SORUNLU

Yangını gören ve olay yerine gelen Yasin Arıkan, 10 yıldır burada oturuyorum. Burada oturan kişi sorunlu biri, polis ekipleri sürekli alıyor ancak gidip geliyor. Buradaki kişilerin can güvenliği tehlikede, kendi evini kendi kundakladı. Yazık gerçekten çok yazık. Yangın her yere sıçradı dedi.

'FASÜLYE AYIKLARKEN PATLAMA SESİ DUYDUM'

3 aydır dairede oturan kişi nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını ifade eden Nazmiye İnal ise Bütün komşular buna şahit. Biz herkesi arıyoruz. Gelip konuşuyorlar. Ben köyden geldim. Kapının önünde fasülye ayıklıyordum. Bir patlama duydum. Çantamı alıp dışarıya çıkmam bir oldu şeklinde konuştu.

'TELEVİZYON İZLERKEN PATLAMA SESİ DUYDUM'

Ahmet Taşkın, Ben evde uzanıp televizyon izliyordum. Birden patlama sesi geldi, sesle birden irkilip buraya gelmek istedim ancak gelemedim. Evde oturan arkadaş yaralı şekilde buradaydı, ambulans gelip götürdü diye konuştu.