Son dakika haber... Yangın çıkan evde cesedi bulunan kızın ailesinin avukatından açıklama - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber... Yangın çıkan evde cesedi bulunan kızın ailesinin avukatından açıklama

11.10.2022 20:04

Son dakika gelişmesine göre Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yangın çıkan evde cesedi bulunan 15 yaşındaki kızın ailesinin avukatı, ellerindeki bulguların şüphelinin cinayeti eziyet çektirerek intikam amacıyla işlediğini gösterdiğini söyledi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yangın çıkan evde cesedi bulunan 15 yaşındaki kızın ailesinin avukatı, ellerindeki bulguların şüphelinin cinayeti eziyet çektirerek intikam amacıyla işlediğini gösterdiğini söyledi.

Ölen Büşra Kabataş'ın ailesinin avukatı Cemal Tınarlıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şüphelinin ifadelerinde tutarsızlıklar olduğunu ifade etti.

Şüphelinin, ölen kızın annesiyle görüşmeye geldiğini iddia ettiğini ancak bunun doğru olmadığını savunan Tınarlıoğlu, "Yanında getirdiği materyallerin hepsi işkence için gelindiğini gösteren materyaller. Koli bandı, ip, elektro şok aleti, yanıcı jel gibi deliller, işkence amacıyla hazırlıklı olarak geldiğini gösteriyor." diye konuştu.

Tınarlıoğlu, "Anneye geldiğini iddia ediyor ama bu öyle göstermiyor, sanki intikam amacıyla yapılmış bir cinayete benziyor. Gözlemlerimize göre kızımıza ciddi bir işkence yapmış. Bu işkencenin amacı da aileye eziyet gibi görünüyor." ifadelerini kullandı.

Büşra Kabataş'ın üzerinde öldürücü nitelikte olmayan 20'nin üzerinde bıçak izi olduğunu aktaran Tınarlıoğlu, "Bunların hepsi çizik ve kesi olduğu için işkence olarak görünüyor, eziyet vermek amacıyla yapılmış. Vücudun başka bölgelerinde yoğun olarak var. Bu da işkence yaptığını gösteriyor." diye konuştu.

Tınarlıoğlu, evde çıkan yangına değinerek, şunları kaydetti:

"Yakma aşamasında da şu anki tahminimizi söylüyoruz; muhtemelen canlıyken yaktı. Yaşıyordu o anda, bulgular onu gösteriyor. Adli tıp sonuçlarını henüz görmedik ama neticede çok hazırlıklı geldiği ve intikam amacıyla bu cinayeti işlediği belli. Bize göre bu net. Hiçbir indirim olmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren bir suç. Hiçbir indirim almaması gerekir, tahrik ve benzeri indirim almaması gerekir çünkü vahşice planlanmış ve eziyet ederek yapılmış bir cinayet."

Öte yandan şüpheli T.Y, emniyetteki ifadesinde, annesi A.Ç. ile ilişkisi olduğu dönemden Büşra Kabataş'ı tanıdığını söyledi.

A.Ç. ile konuşmak için eve gittiğini belirten T.Y, yanında mangal tutuşturucu jel, naylon çamaşır ipi, atkı ve daha önce internetten satın aldığı elektroşok cihazı ile koli bandı bulunduğunu belirtti.

Evden çıkarken karşılaştığı Büşra Kabataş'ın kendisine hakaret ettiğini iddia eden şüpheli, kızı eve çıkardığını ve yatak odasında bayılması için vücuduna elektroşok cihazını tuttuğunu, bayılmayınca atkıyla ağzını kapatarak bantladığını, ellerini ve kollarını iple bağladığını anlattı.

Kızı korkutmak için mutfaktan bıçak aldığını söyleyen şüpheli T.Y, geri döndüğünde ise ellerini ve kolları çözülmüş olan kızın kendisine tekme attığını iddia etti. T.Y, bu sırada üzerine düştüğü kızın boğazına bıçağın saplandığını anlattı.

Kızın yerinden kalkmaya ve bağırmaya devam etmesi üzerine yastığı üzerine koyduğunu ve bastırdığını anlatan T.Y, bir süre sonra hareketsiz kalınca da üzerine mangal jelini döktüğünü ve ateşlediğini, ardından evden ayrıldığını, yanına aldığı malzemeleri çöpe attığını beyan etti.

Olay

Mustafapaşa Mahallesi 721. Sokak'ta bulunan evde 7 Ekim'de çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülmüştü. Yangının başladığı odada 15 yaşındaki Büşra Kabataş'ın cesedi bulunmuştu.

Polis ekiplerince yapılan inceleme sonucu, Kabataş'ın annesi A.Ç'nin eski erkek arkadaşı T.Y'nin genç kızı öldürdükten sonra evi ateşe verdiği belirlenmişti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçma hazırlığındayken yakalanan T.Y, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

YORUMLAR
500
Son Dakika | Kocaeli'de yangın çıkan evde cesedi bulunan kızın ailesinin avukatından açıklama Açıklaması Son Dakika | Kocaeli'de yangın çıkan evde cesedi bulunan kızın ailesinin avukatından açıklama Açıklaması Alacak verecek meselesi kanlı bitti Alacak verecek meselesi kanlı bitti
Kaynak: AA

Kocaeli, Gebze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Yangın çıkan evde cesedi bulunan kızın ailesinin avukatından açıklama - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:38 Cep telefonu kullanıcıları dikkat! Arama ve SMS ücretlerine yüzde 25 zam geldi
00:10 Bakan Soylu, Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye katılmasından sonra geçmişte yaptığı bir paylaşımı sildi
22:48 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın canlı yayında "Erdoğan, Esad ile görüşecek mi?" sorusunu cevapladı
22:42 Can Yılmaz, haberi olmadan BBP'ye üye yapılmasına sosyal medyadan tepki gösterdi: Keşke bana da haber verseydiniz
22:38 Yol isteyen sürücüyü döner bıçağıyla yaralamıştı! Yabancı uyruklu kağıt toplayıcısı yakalandı
22:35 Oyuncu Fahriye Evcen'den karnı burnunda poz! Burak Özçivit'ten anında yorum geldi
22:35 İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan, 8 yıllık erkek arkadaşıyla evlendi
22:18 Kılıçdaroğlu, ABD'de bulunan TÜRKEN'e ait gökdelenin önünden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Samimiysen gel buradan başlayalım
21:10 Osmaniye'deki depremin boyutu kameralara yansıdı: Bebek karyolası yerinden oynadı
20:35 Hülya Avşar, kızı Zehra ve Mehmet Dinçerler hakkındaki aşk iddialarına sert çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2022 00:47:25. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber... Yangın çıkan evde cesedi bulunan kızın ailesinin avukatından açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement