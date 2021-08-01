Yangın dumanı ufku kapladı, yavru carettalar yönlerini bulamadı - Son Dakika

ANTALYA bölgesinde 5'inci gününe giren orman yangınları, Kemer ilçesindeki Çıralı Plajı'nda yuvadan çıkan caretta caretta yavrularını da olumsuz etkiledi. Yoğun dumanın ufku kaplamasıyla, gün ışığını fark edemeyen yavru caretta carettalar yönlerini bulamadı. Görevliler, yavruların denizle buluşmalarını sağladı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da başlayan orman yangını günlerdir etkisini sürdürürken, birbirine komşu ilçeler Akseki, Gündoğmuş ve son olarak Alanya'da da orman yangınları baş gösterdi. Havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılan yangın nedeniyle Antalya Körfezi yoğun duman bulutuyla kaplandı. Yoğun duman, Türkiye'nin en önemli caretta caretta yuvalama alanlarından biri olan Kemer ilçesine bağlı Çıralı sahilinde de daha önce eşine rastlanmamış bir olayın yaşanmasına neden oldu.

Deniz üzerinde oluşan siyah bulut nedeniyle yuvadan çıkan yavru caretta carettaların denize ulaşmak için takip ettikleri gün ışığı, duman bulutunun arkasında kaldı. Sabah gün doğumuyla birlikte 33 nolu yuvayı açmak için sahile gelen görevliler de yaklaşık 20 dakika boyunca tan yerinin duman bulutu arkasından ağarmasını bekledi. Daha sonra yuvayı açan görevliler 70 yumurta bulurken, bunlardan 40'ının denizle buluşmasını sağladı. Yuvada sıkışan 12 yavru ise kontrollü şekilde çıkarıldı. Yuvada ayrıca 2 döllenmemiş yumurta, 6 geç embriyo, 9 erken embriyo ve 1 de ölü yavru bulundu. Yuvadan çıkarılan 12 yavru bir süre dışarıda durduktan sonra yönlerini bulup denize ulaşamayınca görevliler tarafından toplandı. Bu yavruların bir süre gözetim altında tutulacağı ve tekrar aynı noktaya denize ulaşmaları için bırakılacağı belirtildi. Öte yandan Çıralı'daki yuva açma etkinliğini yerli ve yabancı birçok turist de takip etti.'İLK DEFA YANGIN DUMANI ALTINDA AÇTIK YUVAMIZI'Çıralı Kıyı Koruma Koordinasyon Komisyonu Başkanı Erdal Elginöz, "Çıralı'daki yuva sayımız 119'a ulaştı. Bugün 33'üncü yuvamızın kontrol açılışını gerçekleştirdik. Bugüne kadar 1000 yavruyu canlı olarak denize göndermiş bulunuyoruz. Bu bizi elbette çok sevindirdi. Bugün ilk defa maalesef çok garip bir yangın dumanı altında açtık bu yuvamızı. Manavgat'ın dumanı arkamızda görünüyor. Maalesef Türkiye'nin pek çok yerinde olan yangınlar için gerçekten çok üzgünüz. Bütün zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyoruz. Ölen vatandaşlarımız için rahmet diliyoruz. Tabii ölen vatandaşlarımızın yanı sıra bu ormanlarda çok sayıda canlının da yok olduğunu biliyoruz. Bunun için de çok üzgünüz. Bunların tekrar yaşanmamasını diliyoruz" dedi.'MUCİZEVİ BİR DENEYİM OLDU'

Çıralı'ya tatil için gelen Asiye Acar Akman da "Çıralı'ya ilk kez geldik. Bizim için çok mucizevi bir deneyim oldu. Çünkü ilk gelişimizde caretta carettaların çıkışını da görmüş olduk. Tatlı bir deneyimdi daha önce hiç görmemiştik ve yumurtalardan çıkan kaplumbağaları, çıkamayanları onların yolculuk serüvenini gözlemlemiş olduk. Güzeldi bizim için" diye konuştu.