Son dakika haber... Yangın mağduru aileler yeni evlerine kavuşacakları günü iple çekiyor - Son Dakika

Yangın mağduru aileler yeni evlerine kavuşacakları günü iple çekiyor

Osmaniye merkeze bağlı Kazmaca köyünde çıkan orman yangınında evleri tamamen yanan Torşahin ve Sağlamer aileleri yapımı devam eden yeni evlerine kavuşacak olmanın mutluluğunu yaşıyor

OSMANİYE - Osmaniye merkeze bağlı Kazmaca köyünde çıkan orman yangınında evleri tamamen yanan Torşahin ve Sağlamer aileleri, yapımı devam eden yeni evlerine kavuşacak olmanın mutluluğunu yaşıyor. Kaba inşaatın bitme noktasına geldiği evlerin yapımının her anına şahit olan aileler evlerine kavuşacakları güne iple çekiyor.

Merkeze bağlı Kazmaca köyü Meydan Mahallesi'nde 28 Temmuz günü saat 15.15'te çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle kısa sürede 15 kilometrelik bir alana yayıldı. Yerleşim yerini tehdit eden alevlere karşılık merkeze bağlı Kazmaca ve Sarpınağzı köyleri başta olmak üzere Kadirli ilçesi Karatepe köyüne bağlı birçok mahalle de tedbir amaçlı boşaltıldı. 2 uçak, 4 helikopter, 149 adet arazöz ve su tankı, 47 adet iş makinesi ile toplamda 202 adet araçla 620 personelin müdahale ettiği yangın yaklaşık 3 gün içerisinde kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık bin 500 hektar ormanlık alanın küle dönerken bazı ev ve ahırlar yanarak küle dönmüştü.

Yangının ardından "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" de ilan edilen bölgede yaralar hızla sarılmaya devam ediyor. Kadirli ilçesine bağlı Karatepe köyü Sağlamerler Mahallesi'nde ikamet eden Feride Torşahin ile Dursun Sağlamer'in evleri de yangından dolayı küle döndü. Yangının söndürülmesiyle birlikte felaketin arkasında bıraktığı yıkımların hızlı bir şekilde toparlanması için çalışmaların başlatıldığı bölgede evleri yanan Torşahin ve Sağlamer ailelerinin de yanan evleri yıkılarak yeni evlerin yapımına başlandı. Kaba inşaatın tamamlanmak üzere olduğu evlerde sıva, elektrik ve su gibi çalışmalarla devam edilecek. Yeni yapılan evlerinin yapımında her anına şahit olan aileler evlerinin tamamlanacağı günü de iple çekiyor.

Yanan evlerinin yıkılarak devlet tarafından yenisinin yapılmaya başlandığını ifade eden Feride Torşahin, "Evlerimiz yandı, sebebini şu anda bilmiyoruz. Biz de gerçekten çok kötü durumda kaldık. Evlerimizi de şükürler olsun devlet yapıyor. Kaba işi hemen hemen bitti sayılır. Duvar örmeye sıva işine falan başlayacaklar. Ne diyeyim ki, gelmişimiz geçmişimiz hepsi yandı kül oldu. Bir taraftan da seviniyoruz çünkü devletimiz yaptırıyor. Zor günler, yağmur yağdı bir gün iki gün başkasının evine gidiyorsunuz. Evimiz yandı bütün yeşil alanlarımız hepsi yandı. Yaralarımız sarılmaya çalışılıyor. Osmaniye Valimiz çok destek oldu çok yardımcı oluyor. Sağ olsunlar. Ne diyeyim. Devlet büyüklerimizden Allah razı olsun" diye konuştu.