Son dakika haber... Yangın mahalleyi dumana boğdu, küçük Ecrin duyarlılığı ile takdir topladı - Son Dakika

Aydın'ın Efeler ilçesinde kullanılmayan bir binada çıkan yangın mahalleyi dumana boğarken, alevlerle boğuşurken yorgun düşen itfaiye erlerine su ikram eden 11 yaşındaki Ecrin Bora da örnek davranışı ile takdir topladı.

Yangın, Efeler Mahallesi 1431 sokakta kullanılmayan 3 katlı bir binada saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çatıdan alevlerin yükseldiğini gören mahalleli durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek uzun uğraşlar sonucu alevleri kontrol altına altı. Yangında ahşap olan çatı tamamen yanarken, binada da büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

İtfaiye Daire Başkanı Adanır olay yerine geldi

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla resmi tatilde olan Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Serdar Adanır da yangını haber alır almaz olay yerine geldi. Bir süre ekipleri koordine eden Adanır, itfaiye erleri ile birlikte binadaki çalışmalara katıldı.

11 yaşındaki Ecrin, itfaiyeci abilerine su ikramı ile takdir topladı

Yangın sırasında alevlerle boğuşan itfaiye erleri sıcak havanın da etkisi ile ter içerisinde kaldı. İtfaiyecilerin canla başla çalışarak alevleri kontrol altına aldığı yangın sonrası ekipler nefes nefese kendilerini dışarı attı. Mahallede yaşayan 11 yaşındaki Ecrin Bora da yangında yorulan itfaiye erlerine bakkaldan aldığı suları teker teker su dağıttı. Ecrin'in bu davranışı takdir toplarken, ekipler duyarlılığından dolayı küçük kıza teşekkür etti. İtfaiye erlerinin yorulduğunu görünce dayanamadığını ifade eden Ecrin Bora, "Hepsi yangını söndürmek için uzun zamandır çalışıyorlardı. Ben de uzaktan onları izliyordum. Yorulduklarını ve susadıklarını gördüm. İtfaiyeci abilere su getirerek yardımcı olmak istedim. Onlar iyi ki varlar" diye konuştu.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışma başlatılırken, ölen ya da yaralananın olmaması teselli kaynağı oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN