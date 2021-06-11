Yangın paniği sosyal mesafeyi unutturdu - Son Dakika

Yangın paniği sosyal mesafeyi unutturdu

Mutfakta çıkan yangın paniğe sebep oldu

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir apartman dairesinin mutfak kısmında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın paniğiyle dışarıya çıkan vatandaşlar, sosyal mesafeyi unuttu.

Yangın, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Köşklü Çeşme Mahallesi 540 Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın dördüncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fidan A.'ya ait dairenin mutfak kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle ufak çaplı yangın çıktı. Daireden yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, mutfakta çıkan yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Yangın, ekiplerin çalışmaları sonrasında kısa sürede söndürüldü. Öte yandan yangın paniğini yaşayan vatandaşlar sosyal mesafeyi unutarak sokağa döküldü. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.