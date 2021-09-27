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Son dakika haber... Yangın söndürme gönüllülerinden nefes kesen tatbikat - Son Dakika

Son dakika haber... Yangın söndürme gönüllülerinden nefes kesen tatbikat

27.09.2021 10:05

Gelen son dakika haberlerine göre Yangın söndürme gönüllülerinden nefes kesen tatbikat İstanbul'da 150 yangın gönüllüsü daha eğitimlerini tamamladı İstanbul'da bulunan Yangın Söndürme Gönüllüsü sayısı arttı Orman yangınlarında resmi ekiplerin yanı sıra görev alan gönüllü vatandaşlar dikkatleri üzerlerine çekerken, İstanbul...

Yangın söndürme gönüllülerinden nefes kesen tatbikat

İstanbul'da 150 yangın gönüllüsü daha eğitimlerini tamamladı

İstanbul'da bulunan Yangın Söndürme Gönüllüsü sayısı arttı

İSTANBUL - Orman yangınlarında resmi ekiplerin yanı sıra görev alan gönüllü vatandaşlar dikkatleri üzerlerine çekerken, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen eğitimin ardından yazılı sınavı geçen 150 kişi daha yangın söndürme gönüllüsü olmaya hak kazandı. İstanbul'da bulunan yangın söndürme gönüllüsü sayısı arttı. Gönüllerin aldığı eğitim ve alevlere müdahale ediş anı ise, havadan görüntülendi. İstanbul Orman Bölge Müdürü Yusuf Şahin, "Şuan eğitimleri tamamlanmış 750 gönüllü var. Toplam müracaat sayısı 2 bin. Son zamanlarda bir artış görülmekte" dedi.

Son dönemde artan orman yangınlarına resmi ekiplerin yoğun müdahalesinin yanı sıra, vatandaşlar ve yangın söndürme gönüllülerinin de ilgisi büyük takdir toplamıştı. Orman Genel Müdürlüğü tarafından 2019 yılında yangınlara etkin müdahale sağlamak için yangın söndürme gönüllüleri projesi başlatıldı. Proje kapsamında, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'nde yangın gönüllüsü olarak için başvuru yapan vatandaşlara eğitim verilmeye devam ediliyor. Sarıyer'de yangın söndürme gönüllüsü olmak için başvuru yapan 150 adaya eğitim verildi. Adaylara, eğitimler İstanbul Orman Bölge Müdürü Yusuf Şahin, İstanbul Orman Bölge Müdür Yardımcısı Erdal Şahan ve İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü İkram Çelik tarafından verildi.

150 yangın söndürme gönüllüsü ile yangın tatbikatı

Eğitimde adaylara yangına müdahale, iş güvenliği, orman yangınlarında kullanılan araçlarla ilgili teorik ve uygulamalı bilgiler aktarıldı. Teorik eğitim bittikten sonra 150 adayla yangın söndürme tatbikatı yapıldı. Alana küçük bir ateş yakılarak gönüllülerin olası bir yangında orman kahramanlarının gözetimi altında alevlere nasıl müdahale etmeleri gerektiği anlatıldı. Tatbikatta yangın anında neler yapılması ve ekipmanların nasıl kullanılması gerektiği de aktarıldı. Tatbikat sonuna yazılı sınavdan 70 ve üzeri not alan adaylar, yangın söndürme gönüllüsü olmaya hak kazandı. Yangın gönüllülerinin eğitim ve alevlere müdahale ediş anı ise, havadan görüntülendi. İstanbul'da şuan da eğitimlerini tamamlamış 750 gönüllü var. İstanbul'da toplam müraacat sayısı ise 2 bin.

Yangın gönüllüsünde aranan şartlardan bahseden İstanbul Orman Bölge Müdürü Yusuf Şahin, "Kabul edecek kişilerde aranan özellikler öncelikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. En az ilk okul mezunu olmak. 18 yaşını bitirmiş olmak. Adli sicil kaydı temiz olanlardan seçimlerimizi yaparak eğitim çalışmalarına başlıyoruz. Eğitimlerimizi Orman yangınlarının önlenmesi ve söndürülmesiyle ilgili dört ana başlıkta topladığımız konularla ilgili veriyoruz. Orman yangınları ile mücadelede gerekli bilgiler, koruyucu tedbirler, önleyici tedbirler ve orman yangınlarının söndürülmesi başlıkları adı altında çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Teorik bilgiler içerisinde orman yangını nedir yangının çıkması için gerekli olan şartlar ve faktörlerin neler olduğu, yangınların türleri hakkında bilgi veriyoruz. Yangınların çıkış nedenleri hakkında bilgi veriyoruz. Bu gerekli bilgileri aldıktan sonra yangın söndürmesiyle ilgili yapacak olacakları iş ve işlemleri de teorik olarak hem de tatbiki uygulama olarak gerçekleştiriyoruz" dedi.

İstanbul'da eğitimlerini tamamlamış 750 gönüllü olduğunu belirten Şahin, "Eğitimler tamamlandıktan sonra yazılı bir sınavdan geçiyorlar. Sınavı kazananlar gönüllü olmaya hak etmiş oluyorlar. Sınavdan geçmeleri için 70 puan almaları gerekiyor. Şuan eğitimleri tamamlanmış 750 gönüllü var. Toplam müracaat sayısı 2 bin. Son zamanlarda bir artış görülmekte. Bunun daha da artacağını düşünmekteyiz. Şuan 150 kişiye eğitim verilmekte. Heybeliada da çıkan yangına bizim eğitimizden geçen yangın söndürme gönüllüleri de bizimle birlikte çalışmalara katıldılar. Yangın çıktığında yangın söndürme gönüllülerinin grup başkanlarına yangının çıktığı haber veriliyor. Grup başkanı kendi içerisindeki iletişimi sağlayarak gönüllülerin yangın mahalline gelmesini sağlıyor. Yangın maline gelen yangın söndürme gönüllüleri orman idaresi yönetimine girerek oradaki yangın amirinin vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda söndürme çalışmalarını katılmış oluyorlar" diye konuştu.

Köyceğiz yangınında da bulunduğunu ifade eden Hayati Arslan, "Köyceğiz yangınına müdahale etmek için gittiğimizde ekiplerimiz buradan pazartesi günü yola çıkmıştı. Burada en son Pazar günü verilmiş olan bir eğitim vardı. 25 kişilik gönüllümüz burada orman şeflerinden ve orman eğitmenlerinden yangın söndürme eğitimlerini almışlardı. Onlar bölgeye geldiklerinde arazözleri tanıyorlardı. O arkadaşlar hortumları bir birine eklemeyi biliyorlardı. Dolayısıyla onlar içimize gelip katıldıklarında sahadaki çalışma farklılaştı. Bizim burada eğitim almış olan gönüllülerimizde, buradan almış oldukları eğitimi bizim diğer gönüllülerimizi de yansıttılar. Biz bunun faydasını gördük. Ciğerlerimiz yanmasın. Ormandaki yangın eğitimi çok farklı. Dolayısıyla da, özellikle Orman Bölge Müdürlüğü'müzün açmış olduğu eğitim için kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Eğitimin öneminden bahseden ev hanımı Zeynep Çınar, "Yangın gönüllüsü olmaya iten sebep? Başlangıçta yangınların sebebiyet vermesine insan faktörünü çok öne aldık. İnsan faktöründe tekrar insanın eğitilirse bu faktörün ortadan kalkacağına inandığım için buradayım. İnsan eğitilirse veya eğitim alırsa çevresine çok daha duyarlı olur. Buradaki eğitimler benim bilinçli ve duyarlı olamama vesile oldu. Bu anlamda çok faydalı olduğuna inanıyorum" dedi.

Son dakika haber... Yangın söndürme gönüllülerinden nefes kesen tatbikat
Son dakika haber... Yangın söndürme gönüllülerinden nefes kesen tatbikat
Son dakika haber... Yangın söndürme gönüllülerinden nefes kesen tatbikat
Son dakika haber... Yangın söndürme gönüllülerinden nefes kesen tatbikat
Son dakika haber... Yangın söndürme gönüllülerinden nefes kesen tatbikat
Son dakika haber... Yangın söndürme gönüllülerinden nefes kesen tatbikat
Son dakika haber... Yangın söndürme gönüllülerinden nefes kesen tatbikat
Son dakika haber... Yangın söndürme gönüllülerinden nefes kesen tatbikat
Son dakika haber... Yangın söndürme gönüllülerinden nefes kesen tatbikat
Son dakika haber... Yangın söndürme gönüllülerinden nefes kesen tatbikat
Son dakika haber... Yangın söndürme gönüllülerinden nefes kesen tatbikat
Son dakika haber... Yangın söndürme gönüllülerinden nefes kesen tatbikat
Son dakika haber... Yangın söndürme gönüllülerinden nefes kesen tatbikat
Son dakika haber... Yangın söndürme gönüllülerinden nefes kesen tatbikat
Son dakika haber... Yangın söndürme gönüllülerinden nefes kesen tatbikat
Son dakika haber... Yangın söndürme gönüllülerinden nefes kesen tatbikat
Son dakika haber... Yangın söndürme gönüllülerinden nefes kesen tatbikat
Son dakika haber... Yangın söndürme gönüllülerinden nefes kesen tatbikat
Son dakika haber... Yangın söndürme gönüllülerinden nefes kesen tatbikat
Son dakika haber... Yangın söndürme gönüllülerinden nefes kesen tatbikat
Son dakika haber... Yangın söndürme gönüllülerinden nefes kesen tatbikat
Son dakika haber... Yangın söndürme gönüllülerinden nefes kesen tatbikat
Son dakika haber... Yangın söndürme gönüllülerinden nefes kesen tatbikat
Son dakika haber... Yangın söndürme gönüllülerinden nefes kesen tatbikat
Son dakika haber... Yangın söndürme gönüllülerinden nefes kesen tatbikat
Son dakika haber... Yangın söndürme gönüllülerinden nefes kesen tatbikat
Son dakika haber... Yangın söndürme gönüllülerinden nefes kesen tatbikat
Son dakika haber... Yangın söndürme gönüllülerinden nefes kesen tatbikat
Son dakika haber... Yangın söndürme gönüllülerinden nefes kesen tatbikat
Son dakika haber... Yangın söndürme gönüllülerinden nefes kesen tatbikat

Orman Yangınları, Tatbikat, İstanbul, Yangın, Genel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son dakika haber... Yangın söndürme gönüllülerinden nefes kesen tatbikat - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Yangın söndürme gönüllülerinden nefes kesen tatbikat - Son Dakika
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