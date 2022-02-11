YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜNE GİZLENMİŞ 4,5 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan takside yapılan aramada yangın söndürme tüpüne gizlenmiş 4 kilo 446 gram eroin ele geçirildi, sürücü İ.T. gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçe girişinde yaptığı uygulamada İ.T. yönetimindeki 34 THN 97 plakalı taksiyi durdurdu. Taksinin bagajında bulunan 6 kilogram hacimli yangın söndürme tüpünün normal ağırlığından fazla olduğunun belirlenmesi üzerine tüp, spiral ile kesildi. Yapılan incelemede tüpün içerisinde 4 kilo 446 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alanın İ.T. ile ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA)