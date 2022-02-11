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YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜNE GİZLENMİŞ 4,5 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜNE GİZLENMİŞ 4,5 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ

11.02.2022 18:17

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan takside yapılan aramada yangın söndürme tüpüne gizlenmiş 4 kilo 446 gram eroin ele geçirildi, sürücü İ.T. gözaltına alındı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan takside yapılan aramada yangın söndürme tüpüne gizlenmiş 4 kilo 446 gram eroin ele geçirildi, sürücü İ.T. gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçe girişinde yaptığı uygulamada İ.T. yönetimindeki 34 THN 97 plakalı taksiyi durdurdu. Taksinin bagajında bulunan 6 kilogram hacimli yangın söndürme tüpünün normal ağırlığından fazla olduğunun belirlenmesi üzerine tüp, spiral ile kesildi. Yapılan incelemede tüpün içerisinde 4 kilo 446 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alanın İ.T. ile ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜNE GİZLENMİŞ 4,5 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ
YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜNE GİZLENMİŞ 4,5 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ
YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜNE GİZLENMİŞ 4,5 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ

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Hisarcık, Yangın, Keşan, Eroin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜNE GİZLENMİŞ 4,5 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜNE GİZLENMİŞ 4,5 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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