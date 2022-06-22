Marmaris'teki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor - Son Dakika
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Marmaris'teki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor

22.06.2022 14:16

Marmaris'teki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyorMuğla'nın Marmaris ilçesinde dün akşam saat 20.00'de Bördübet Mahallesi 17 adalar mevkiinde başlayan orman yangınına karşı mücadele havadan ve karadan sürüyor.

Marmaris'teki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün akşam saat 20.00'de Bördübet Mahallesi 17 adalar mevkiinde başlayan orman yangınına karşı mücadele havadan ve karadan sürüyor.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Marmaris'teki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Marmaris'teki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor - Son Dakika
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