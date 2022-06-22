Marmaris'teki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor
Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün akşam saat 20.00'de Bördübet Mahallesi 17 adalar mevkiinde başlayan orman yangınına karşı mücadele havadan ve karadan sürüyor.
Kaynak: İHA
3. Sayfa, Son Dakika
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