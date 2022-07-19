Son dakika haber | Yangına ilk 7 dakikada yapılan müdahale faciayı önledi - Son Dakika
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Son dakika haber | Yangına ilk 7 dakikada yapılan müdahale faciayı önledi

19.07.2022 00:32
Son dakika haber | Yangına ilk 7 dakikada yapılan müdahale faciayı önledi

Son dakika habere göre Gaziantep'te Burç Ormanı'nda çıkan orman yangınına Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri 7 dakika içerisinde ilk müdahaleyi yaptı.

Gaziantep'te Burç Ormanı'nda çıkan orman yangınına Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri 7 dakika içerisinde ilk müdahaleyi yaptı. Orman Genel Müdürlüğü'ne (OGM) ait uçak ve helikopterlerin yangına havadan müdahalesi yangının Gaziantep Üniversitesi ile hayvanat bahçesine sıçramasını önledi.

Gaziantep'te Burç Ormanı'nın Gaziantep Üniversitesi kampüsü yakınların çıkan orman yangınının söndürülmesinde Gaziantep Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin hızlı müdahalesi büyük rol oynadı. Yangın ihbarının alınmasının ardından harekete geçen ekipler, ihbardan 7 dakika sonra yangına ilk müdahaleyi yaptı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, AFAD, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleriyle hızlı şekilde koordine olan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangın söndürme çalışmalarına süratle başladı.

Karadan ve havadan müdahale

Sahadaki ekiplerin koordinesi olmasıyla çembere alınan alevler ekiplerin hummalı çalışması sonucu kıstırıldı. Orman Genel Müdürlüğüne (OGM) ait Adana'daki 3 uçak ile helikopterin de sahadaki ekiplere havadan destek vermesi alevlerin gücünü büyük ölçüde kırdı. Bölgede rüzgarın etkili olmaması ve ekiplerin hem havadan hem de karadan müdahalesi yangının kısa sürede kontrol alınmasını sağladı. Yaklaşık 1 saat içerisinde yangını kontrol altına alarak söndüren ekipler, yangının hem Gaziantep Üniversitesi Kampüsüne hem de Gaziantep Hayvanat Bahçesindeki yapılara sıçramasını önledi.

Ekiplerin soğutma çalışması devam ederken, yangında 15 hektarlık bir alan küle döndü. - GAZİANTEP

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Son dakika haberi: Gaziantep'teki orman yangını 1 saatte kontrol altına alındı Son dakika haberi: Gaziantep'teki orman yangını 1 saatte kontrol altına alındı Gaziantep'te orman yangını Gaziantep'te orman yangını
Kaynak: İHA

Orman İşletme Müdürlüğü, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Yangına ilk 7 dakikada yapılan müdahale faciayı önledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber | Yangına ilk 7 dakikada yapılan müdahale faciayı önledi - Son Dakika
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