Son dakika haber: Yangında annesini kaybeden minik Okay'ın gözünü açtığında ilk sözü 'anne' olmuş - Son Dakika

Son dakika haber: Yangında annesini kaybeden minik Okay'ın gözünü açtığında ilk sözü 'anne' olmuş

14.03.2021 08:56
Son dakika haber: Yangında annesini kaybeden minik Okay'ın gözünü açtığında ilk sözü 'anne' olmuş, System.String[]

Son dakika gündem haberi... KONYA'da 28 Ocak'ta 5 kişilik ailenin kaldığı evde çıkan yangında annesi Hülya Yürür'ü (24) kaybeden Okay Yürür (3), Ankara Şehir Hastanesi'nde yaşam mücadelesi veriyor.

KONYA'da 28 Ocak'ta 5 kişilik ailenin kaldığı evde çıkan yangında annesi Hülya Yürür'ü (24) kaybeden Okay Yürür (3), Ankara Şehir Hastanesi'nde yaşam mücadelesi veriyor. Vücudunun tamamında 3'üncü derece yanık olan, ellerini ve ayaklarını kullanamayan minik Okay, gözlerini açtığında ilk sözü 'anne' oldu. Kullanılamaz hale gelen ev, belediye ekipleri tarafından yıkılırken, yangından canını kurtaran Saniye Yürür (40) ve zihinsel engelli oğlu Yusuf Yürür (23) ise evsiz kaldı.

Merkez Karatay ilçesi Doğanlar Mahallesi Perçemli Sokak'taki 2 katlı evde, 28 Ocak sabah saat 09.30 sıralarında, elektrikli ısıtıcıdan yangın çıktı. Evden yükselen dumanları gören komşular, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Alevlerin içerisinden minik Okay Yürür ve zihinsel engelli dayısı Yusuf Yürür çıkartılırken, anne Hülya Yürür yanarak can verdi.

'İLK SÖZÜ ANNE OLDU'Vücudunun tamamında 3'üncü derece yanıklar oluşan Okay'ın, Ankara Şehir Hastanesi'nde hayati tehlikesinin devam ettiğini belirten dayı Kuddisi Erkip (35), 'Okay'ımız için doktorlar yaşar ya da yaşamaz demiyorlar. 7- 8 defa ameliyata girmesi gerekiyormuş, doktorlar sadece hazır olmamız gerektiğini söyledi. Okay, uyandıktan sonra refakatçi olarak yanında halam vardı, kendisine 'anne', 'annem nerede?' tepkisini veriyor, içler acısı bir durum. Şu an bitkisel hayatta yanına kimseyi almıyorlar" dedi.'BABASI DA CEZAEVİNDE KALP KRİZİ GEÇİRDİ'Minik Okay Yürür'ün mama takviyesi ile hayata tutunduğunu belirten Kuddisi Erkip, "Yangından yaklaşık 3 ay önce babası Okay Yürür (43) cezaevine girdi. Konya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda. Kendisine Okay'ın yaşadığını söylüyoruz ama o oğlu Okay'ın öldüğünü sanıyor. Hatta kendisinin de 2 defa kalp krizi geçirdiğini öğrendik" diye konuştu.'YANGINDAN SONRA ABLAM VE ZİHİNSEL ENGELLİ OĞLU EVSİZ KALDI'

Kullanılamaz hale gelen evin yıkıldığını söyleyen Erkip, "Kız kardeşim Saniye ve yeğenim Yusuf evsiz kaldı. Bir gün bende bir gün başka bir akrabamızın evinde kalıyorlar. Şu an onlar da mağdur, evleri yıkıldı. Yeğenim zihinsel engelli, ablam da olaydan sonra psikolojik olarak kötü durumdu. Devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz" ifadelerini kullandı.


Son dakika haber: Yangında annesini kaybeden minik Okay'ın gözünü açtığında ilk sözü 'anne' olmuş
Son dakika haber: Yangında annesini kaybeden minik Okay'ın gözünü açtığında ilk sözü 'anne' olmuş
Son dakika haber: Yangında annesini kaybeden minik Okay'ın gözünü açtığında ilk sözü 'anne' olmuş
Son dakika haber: Yangında annesini kaybeden minik Okay'ın gözünü açtığında ilk sözü 'anne' olmuş
Son dakika haber: Yangında annesini kaybeden minik Okay'ın gözünü açtığında ilk sözü 'anne' olmuş
Son dakika haber: Yangında annesini kaybeden minik Okay'ın gözünü açtığında ilk sözü 'anne' olmuş
Son dakika haber: Yangında annesini kaybeden minik Okay'ın gözünü açtığında ilk sözü 'anne' olmuş
Son dakika haber: Yangında annesini kaybeden minik Okay'ın gözünü açtığında ilk sözü 'anne' olmuş
Son dakika haber: Yangında annesini kaybeden minik Okay'ın gözünü açtığında ilk sözü 'anne' olmuş
Son dakika haber: Yangında annesini kaybeden minik Okay'ın gözünü açtığında ilk sözü 'anne' olmuş
Son dakika haber: Yangında annesini kaybeden minik Okay'ın gözünü açtığında ilk sözü 'anne' olmuş

Şehir Hastanesi, Ankara, Konya, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Yangında annesini kaybeden minik Okay'ın gözünü açtığında ilk sözü 'anne' olmuş - Son Dakika


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