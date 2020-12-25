Yangında balkonda mahsur kalan çocuklar insan zinciriyle kurtarıldı - Son Dakika

Yangında balkonda mahsur kalan çocuklar insan zinciriyle kurtarıldı

25.12.2020 15:37

Nevşehir'de bir binada çıkan yangında balkonda mahsur kalan aralarında çocukların da bulunduğu 17 kişi vatandaşlar ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Nevşehir'de bir binada çıkan yangında balkonda mahsur kalan aralarında çocukların da bulunduğu 17 kişi vatandaşlar ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Karasoku Mahallesi Meydan Sokak'ta Iraklı iki ailenin yaşadığı 2 katlı binanın bodrum katındaki kömürlükte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede binayı saran duman nedeniyle 12'si çocuk 17 kişi evlerinde mahsur kaldı. Binanın birinci katındaki evlerinin balkonuna çıkan çocuklar, zemin kattaki pencere demirlerine tırmanarak insan zinciri oluşturan gençler tarafından tek tek kurtarıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri de kısa sürede yangına müdahale ederek, balkondan yetişkinleri tahliye etti.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, binanın kolonlarının zarar gördüğü ve çökme tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Yangında balkonda mahsur kalan çocuklar insan zinciriyle kurtarıldı
Yangında balkonda mahsur kalan çocuklar insan zinciriyle kurtarıldı
Yangında balkonda mahsur kalan çocuklar insan zinciriyle kurtarıldı
Yangında balkonda mahsur kalan çocuklar insan zinciriyle kurtarıldı

Nevşehir, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yangında balkonda mahsur kalan çocuklar insan zinciriyle kurtarıldı - Son Dakika


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