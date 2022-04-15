Son dakika haber! Yangında evi yanan Merve, gözyaşlarıyla kaybolan kedisini arıyor - Son Dakika
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Son dakika haber! Yangında evi yanan Merve, gözyaşlarıyla kaybolan kedisini arıyor

15.04.2022 10:43
Son dakika haber! Yangında evi yanan Merve, gözyaşlarıyla kaybolan kedisini arıyor

Edinilen son dakika gelişmesine göre ADANA'nın Seyhan ilçesinde rezidansta çıkan yangında dairesi yanan anaokulu öğretmeni Merve Zilan Şendur (27), olay sırasında evde olan Pablo'yu gözyaşları içinde arıyor.

ADANA'nın Seyhan ilçesinde rezidansta çıkan yangında dairesi yanan anaokulu öğretmeni Merve Zilan Şendur (27), olay sırasında evde olan Pablo'yu gözyaşları içinde arıyor. Eski eşinin çok kötü olduğunu belirten Can Fırat, "Kedimize dair bir iz bulamadık. Yanan hiçbir şeyin önemi yok. Önemli olan tek şey, kedimiz" dedi.

Seyhan ilçesi, Yeşiloba Mahallesi'nde 15 katlı bir rezidansın 14'üncü katındaki Merve Zilan Şendur'a ait dairede önceki gün saat 02.30'da yangın çıktı. Evini saran alevleri fark eden anaokulu öğretmeni Şendur, hemen dışarı çıktı. Komşularını uyandıran Şendur, ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin merdiveni daireye ulaşmayınca, yangına binaya girilerek müdahale edildi.

UZUN SÜRE GÖZYAŞI DÖKTÜYangın sırasında Şendur ve üst komşusu KOAH hastası Ahmet Turgut S. dumandan etkilendi. Ahmet Turgut S., ambulansla hastaneye kaldırıldı, evi yanan Şendur ayakta tedavi edildi. Ekiplere evde kedisinin olduğunu söyleyen Şendur, uzun süre gözyaşı döktü. Yangının söndürülmesinin ardından küle dönen evde kedinin izine rastlanmadı.'KENDİMİZ İRAN CİNSİ'Soğutma çalışmalarının ardından annesi, babası ve eski eşiyle birlikte büyük zarar gören evine gelen Merve Zilan Şendur, gözyaşlarıyla 'Pablo' adını verdiği kedisini aramaya başladı. Şendur'un Pablo ile arasında çok duygusal bir bağ olduğunu söyleyen otomotiv mühendisi Can Fırat, "Kedimize dair bir iz bulamadık. Açıkçası buraya sadece kedi için geldik. Yanan hiçbir şeyin önemi yok. Önemli olan tek şey, kedimiz. Merve, şu an çok kötü durumda. Çünkü Pablo'ya çok bağlıydı. Kedimiz İran cinsi. Tüylerini yeni tıraşladık. Yangın sırasında evden kaçmış olacağını düşünüyoruz. Gören, duyan olursa, lütfen bize ulaşsın" dedi.

Öte yandan Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan KOAH hastası Ahmet Turgut S.'nin tedavisinin devam ettiği bildirildi.


Son dakika haber! Yangında evi yanan Merve, gözyaşlarıyla kaybolan kedisini arıyor
Son dakika haber! Yangında evi yanan Merve, gözyaşlarıyla kaybolan kedisini arıyor
Son dakika haber! Yangında evi yanan Merve, gözyaşlarıyla kaybolan kedisini arıyor
Son dakika haber! Yangında evi yanan Merve, gözyaşlarıyla kaybolan kedisini arıyor
Son dakika haber! Yangında evi yanan Merve, gözyaşlarıyla kaybolan kedisini arıyor
Son dakika haber! Yangında evi yanan Merve, gözyaşlarıyla kaybolan kedisini arıyor
Son dakika haber! Yangında evi yanan Merve, gözyaşlarıyla kaybolan kedisini arıyor
Son dakika haber! Yangında evi yanan Merve, gözyaşlarıyla kaybolan kedisini arıyor
Son dakika haber! Yangında evi yanan Merve, gözyaşlarıyla kaybolan kedisini arıyor
Son dakika haber! Yangında evi yanan Merve, gözyaşlarıyla kaybolan kedisini arıyor
Son dakika haber! Yangında evi yanan Merve, gözyaşlarıyla kaybolan kedisini arıyor
Son dakika haber! Yangında evi yanan Merve, gözyaşlarıyla kaybolan kedisini arıyor
Son dakika haber! Yangında evi yanan Merve, gözyaşlarıyla kaybolan kedisini arıyor
Son dakika haber! Yangında evi yanan Merve, gözyaşlarıyla kaybolan kedisini arıyor
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Yangın, Seyhan, Fırat, Zilan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Yangında evi yanan Merve, gözyaşlarıyla kaybolan kedisini arıyor - Son Dakika


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