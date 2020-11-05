Son dakika haber... Yangında kaybettikleri annelerinin hayalini gerçekleştirmek istiyorlar - Son Dakika

Son dakika haber... Yangında kaybettikleri annelerinin hayalini gerçekleştirmek istiyorlar

05.11.2020 08:18
Son dakika haber... Yangında kaybettikleri annelerinin hayalini gerçekleştirmek istiyorlar, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde yangında hayatını kaybeden Altun Sever'in (41) 3 çocuğu, annelerinin hayali olan eğitimlerini tamamlamak için destek bekliyor.

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde yangında hayatını kaybeden Altun Sever'in (41) 3 çocuğu, annelerinin hayali olan eğitimlerini tamamlamak için destek bekliyor. Evde yanan mumun tutuşması sonucu çıkan yangından yaralı kurtulan Eren Sever, "Annemin tek istediği bizim okumamızdı. Okumak istiyorum" dedi.

Alaplı Yeni Siteler Mahallesi Çekirdek Tepe mevkisinde 30 Ekim gecesi Altun Sever'in evinde yangın çıktı. Yangında Altun Sever hayatını kaybetti, oğlu Eren Sever (17) ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Eren Sever tedavisinin ardından taburcu edildi. Alaplı Belediyesi itfaiye ekipleri, evde yanan mumun eşyaları tutuşturması nedeniyle çıktığını tespit etti. Yangın gecesi anneannelerinde kalan diğer çocukları Kerem Sever (13) ve Beyzanur Sever (18) ise olayın şokunu halen üzerlerinden atamadı.

Babalarının yıllar önce terk etmesiyle anneleriyle birlikte yaşamaya başlayan Eren, Kerem ve Beyzanur Sever kardeşler, maddi imkansızlık içinde yaşadıkları evlerinin yanmasının yanı sıra annelerini kaybetmenin acısını yaşıyor. Altun Sever'in ilk eşinden olan Cansever Korkusuz (22) ve Şahsenem Korkusuz'un (23) yanına yerleşen 3 kardeş, uzanacak yardım eli bekliyor. Eren Sever, yangının çıkış anını hatırlamadığını ve o anda kulaklık ile müzik dinlediğini söyledi. Annesini iki kez çıkartmak için girişimde bulunduğunu ancak başaramadığını belirten Eren Sever, "Duman nedeniyle annemi kurtaramadım. İki kere denedim ama dumandan etkilendim. Annemin tek istediği bizim okumamızdı. Okumak istiyorum. Hayırseverlerin yardımını bekliyorum" dedi. ANNELERİNİN HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İSTİYORLAR Altun Sever'in ilk eşinden olan kızı Cansever Korkusuz ise yangında anneleri ve kardeşlerinin tüm eşyalarını kaybettiklerini, annelerinin kardeşlerini okutma hayalini gerçekleştirmek istediklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Ben kardeşlerimin bırakın bu evde, bu ilçede kalmalarını istemiyorum. Burada onları hep kötü anıları bekleyecek. Ben sadece onların okumaları için destek istiyorum. Okumaları için ellerinden tutulmasını istiyoruz. Çok zor bir durum. Annemin biz ilk eşinden olan çocuklarıyız. Bir ablam var. Biz annemden yıllarca ayrı yaşadık. Babam ile kaldık. Babam baktı ve büyüttü bizi. Üniversite okuduk. Kardeşlerim ile çok sık değil, ara ara görüşüyorduk. Ama onların yanında şu anda biz varız. Onları bırakmayacağız. Ellerinden tutacağız. Biz sadece okumalarını istiyoruz. Annemin tek dileği tek isteği buydu. Bizim elimizden çok fazla bir şey gelmiyor. Bizler yardımseverlerin bunu duymasını istiyoruz. Onlar sadece okusunlar. Bizim tek isteğimiz tek dileğimiz bu. Benim tek başıma elimden gelecek bir durum değil."


Son dakika haber... Yangında kaybettikleri annelerinin hayalini gerçekleştirmek istiyorlar
Son dakika haber... Yangında kaybettikleri annelerinin hayalini gerçekleştirmek istiyorlar
Son dakika haber... Yangında kaybettikleri annelerinin hayalini gerçekleştirmek istiyorlar
Son dakika haber... Yangında kaybettikleri annelerinin hayalini gerçekleştirmek istiyorlar
Son dakika haber... Yangında kaybettikleri annelerinin hayalini gerçekleştirmek istiyorlar
Son dakika haber... Yangında kaybettikleri annelerinin hayalini gerçekleştirmek istiyorlar
Son dakika haber... Yangında kaybettikleri annelerinin hayalini gerçekleştirmek istiyorlar
Son dakika haber... Yangında kaybettikleri annelerinin hayalini gerçekleştirmek istiyorlar
Son dakika haber... Yangında kaybettikleri annelerinin hayalini gerçekleştirmek istiyorlar
Son dakika haber... Yangında kaybettikleri annelerinin hayalini gerçekleştirmek istiyorlar

İtfaiye, Yangın, Alaplı, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Yangında kaybettikleri annelerinin hayalini gerçekleştirmek istiyorlar - Son Dakika


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