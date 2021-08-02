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Son dakika haber | YANGINDA KRİTİK GÖREV 'ATEŞ KUŞLARI'NIN - Son Dakika

Son dakika haber | YANGINDA KRİTİK GÖREV 'ATEŞ KUŞLARI'NIN

02.08.2021 14:57

Son dakika habere göre Antalya'nın Manavgat ilçesinde 6 gün önce başlayan orman yangını, hala devam ediyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 6 gün önce başlayan orman yangını, hala devam ediyor. Hem havadan hem de karadan müdahalenin sürdüğü yangın için Türkiye'nin birçok noktasından ekipler, destek için geldi. Rusya, Ukrayna, Moldova, İran ve Gürcistan'dan gelen helikopterler, yangınla mücadelede kolaylık sağlıyor. Helikopterler, yangın söndürme faaliyetlerine sabahın erken saatlerinde başlayıp, hava kararana kadar devam ediyor. Hava kararınca ikmal ve bakım için de 'yuva' denilen Ulualan Yangın Yönetim Merkezi'ne geliyor. Burada pilotlar dinlenirken, helikopterlerin ise bakım ve ikmalleri yapılıyor. Pilotlar, kendi aralarında Ulualan Yangın Yönetim Merkezi'ne 'yuva', helikopterlere ise 'ateş kuşu' diye hitap ediyor. 'Ateş kuşları' devasa görüntüleriyle pistte yer alıyor.

'HEDEF 3 GÜN İÇİNDE SÖNDÜRMEK'

Türk pilotlarla birlikte Rus ve Ukraynalı pilotlar da görev alarak yangınla mücadele ediyor. Denizli'den geldiğini belirten pilot Seyrani Girok, yer ve hava ekibinin canla başla çalıştığını söyledi. Yangının üstesinden geleceklerini belirten Girok, "Önceliğimiz insanların canlarını, evlerini kurtarmak. Ormanlarını da kurtarmak istiyoruz. 3 gün içinde yangınları tamamen söndürmek istiyoruz. Başaracağımıza inanıyoruz. Adana ve Marmaris yangınını söndürüp buraya geldim. İnşallah bunu da söndüreceğiz" dedi.

SU TANKI 2,6 TON SU ALIYOR

Helikopterlerin su atışı yaptığı tankın içine çok sayıda kişi rahatlıkla girebiliyor. Büyük boyutlarda üretilen tank, helikopterin alt kısmına mekanizmayla bağlanıyor. Su doldurma havuzlarına giden helikopter, 2 bin 600 kilo suyu hazneye doldurup, yangın bölgesine geldiğinde tankın alt kısmından suyu bırakıyor.

METEOROLOJİDEN UYARI

Öte yandan Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, yayımladığı meteorolojik değerlendirmede hava sıcaklıklarının kıyı kesimlerde mevsim normallerinin 4 ile 8 derece üzerinde seyredeceğini bildirdi. Günün en yüksek sıcaklıklarının Muğla'da 38-41 ve Antalya'da 40-43 dereceler civarında seyredeceğinin tahmin edildiğini belirten Meteoroloji yetkilileri, "Hafta boyunca kıyı kesimlerde etkili olması beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle, öğle saatlerinde (11.00 ile 16.00 saatleri arasında) başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir" uyarısını yaptı. Hava sıcaklıklarının 6 Ağustos'ta mevsim normallerine döneceği kaydedildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Alparslan ÇINAR-MANAVGAT/DHA

Son dakika haber | YANGINDA KRİTİK GÖREV 'ATEŞ KUŞLARI'NIN
Son dakika haber | YANGINDA KRİTİK GÖREV 'ATEŞ KUŞLARI'NIN
Son dakika haber | YANGINDA KRİTİK GÖREV 'ATEŞ KUŞLARI'NIN
Son dakika haber | YANGINDA KRİTİK GÖREV 'ATEŞ KUŞLARI'NIN

Gürcistan, Manavgat, Antalya, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | YANGINDA KRİTİK GÖREV 'ATEŞ KUŞLARI'NIN - Son Dakika


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