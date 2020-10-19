Karaman Merkeze bağlı Madenşehri köyünde 6 ay önce yanan köy camisi tekrar ibadete açıldı

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Madenşehri köyünü ziyaret ederek cami açılışına katıldı.

Yangın sonrası kullanılmaz halen gelen ve tadilatı yapılarak tekrar kullanıma hazır hale getirilen köy camisi, yapılan duaların ardından Vali Işık ve beraberindeki heyet tarafından ibadete açıldı.

Açılışın ardından köyün tarihi kalıntılarından kullanılan taşlar ve süslemelerle güzel ve estetik bir hale getirilen camide incelemelerde bulunan Vali Işık, İl Müftüsü Muhammet Lütfi Ketenci ve köy muhtarı Durmuş Ali Demir'den cami hakkında bilgiler aldı.

Beraberindeki heyet ile Arkeolojik Sit Alanı olan köyde yürüyüş yapan Vali Işık, yürüyüşün ardından köy konağında vatandaşlarla da bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.